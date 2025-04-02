Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış Geç Tepki Verdiği İçin Linçlenen Ünlülerin Boykot Edilmesine Gram Acımadı
Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış Geç Tepki Verdiği İçin Linçlenen Ünlülerin Boykot Edilmesine Gram Acımadı
Gökhan Ünver başta olmak üzere pek çok isim gündemdeki olaylara ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermediği için sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.
Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış olaylara geç tepki veren ünlü isimlerin boykot edilmesi üzerine paylaşımda bulundu. Tepkisini geç dile getiren isimlerin samimi olmadığına inanan Akış'ın paylaşımı dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci protesto ve boykotları beraberinde getirmiş ve ülke gündemi bir hayli karışmıştı.
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Paylaşım yapmamasının ardından üzerine bir de çektiği tepkileri tiye alan komedyen boykot edilmeye başlanmıştı.
Tolga Akış geç tepki gösteren ya da göstermeyen isimlerin boykot edilmesine üzülmediğini dile getirdi.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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