onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış Geç Tepki Verdiği İçin Linçlenen Ünlülerin Boykot Edilmesine Gram Acımadı

Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış Geç Tepki Verdiği İçin Linçlenen Ünlülerin Boykot Edilmesine Gram Acımadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 16:23

Gökhan Ünver başta olmak üzere pek çok isim gündemdeki olaylara ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermediği için sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış olaylara geç tepki veren ünlü isimlerin boykot edilmesi üzerine paylaşımda bulundu. Tepkisini geç dile getiren isimlerin samimi olmadığına inanan Akış'ın paylaşımı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci protesto ve boykotları beraberinde getirmiş ve ülke gündemi bir hayli karışmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreci protesto ve boykotları beraberinde getirmiş ve ülke gündemi bir hayli karışmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımlar dikkat çekmişti. İBB Başkanının cezaevine gönderilmesinin ardından protestolar artmış, öğrenciler tutuklanmıştı. Bu süreçte Gökhan Ünver'in paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Paylaşım yapmamasının ardından üzerine bir de çektiği tepkileri tiye alan komedyen boykot edilmeye başlanmıştı.

Paylaşım yapmamasının ardından üzerine bir de çektiği tepkileri tiye alan komedyen boykot edilmeye başlanmıştı.

Hızla takipçi kaybeden fakat üzerine yaptığı paylaşımla daha büyük eleştirilere maruz kalan Gökhan Ünver'e son darbe seyircisinden gelmişti. Avcılar Belediyesi de 2-6 Nisan arasında sahne alması beklenen Gökhan Ünver'in boykot sebebiyle gösterisinin iptal edildiği öğrenilmişti. Emre Kınay da komedyenin aldığı tepkiler üzerine mayıs ayındaki gösterisini iptal etme kararı alındığını açıklamıştı.

Olayların ilk gününden bu yana tepki gösteren isimlerin yanında geç gelen tepkileri eleştiren isim Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış oldu.

Tolga Akış geç tepki gösteren ya da göstermeyen isimlerin boykot edilmesine üzülmediğini dile getirdi.

Tolga Akış geç tepki gösteren ya da göstermeyen isimlerin boykot edilmesine üzülmediğini dile getirdi.

'Olaylar başladığında ilk tepki verenleri gören sektörün “biz susalım, bu iş iki güne sakinlerse paylaşım yapanlar marka, belediye, devlet listelerinde elenir” diye bıyık altından güldüğünü biliyorum. O yüzden bir çoğu tanıdığım ismin boykotuna üzülmüyorum.'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın