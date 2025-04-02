Yalısından Seslendi: Arzu Sabancı 2 Nisan Boykotuna Paylaşımıyla Destek Verdi!
Yalısından Seslendi: Arzu Sabancı 2 Nisan Boykotuna Paylaşımıyla Destek Verdi!
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine birçok marka boykot edilmeye başlanmıştı. Protestolarda tutuklanan öğrencilerin ardından 19 Mart'tan bu yana yaşananlara dikkat çeken Özgür Özel Maltepe mitinginde boykot edilecek yeni markaları açıklamıştı.
Bunun üzerine sosyal medya bayramdan sonraki ilk gün olan 2 Nisan Çarşamba'yı boykot günü ilan etmişti. Ünlü isimler paylaşımlarını sürdürürken İstanbul Başsavcılığı'nın boykot çağrısında bulunanlara soruşturma açacağı öğrenilmişti.
Arzu Sabancı 2 Nisan boykotuna destek verdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.
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Boykota olan gözle görülür katılımın ardından sosyal medyadan 2 Nisan günü satın alımın durdurulduğu bir boykot hareketi başlatılmıştı.
Arzu Sabancı da 2 Nisan boykotuna paylaşımıyla destek verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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