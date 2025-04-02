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Yalısından Seslendi: Arzu Sabancı 2 Nisan Boykotuna Paylaşımıyla Destek Verdi!

Yalısından Seslendi: Arzu Sabancı 2 Nisan Boykotuna Paylaşımıyla Destek Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 15:12

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine birçok marka boykot edilmeye başlanmıştı. Protestolarda tutuklanan öğrencilerin ardından 19 Mart'tan bu yana yaşananlara dikkat çeken Özgür Özel Maltepe mitinginde boykot edilecek yeni markaları açıklamıştı.

Bunun üzerine sosyal medya bayramdan sonraki ilk gün olan 2 Nisan Çarşamba'yı boykot günü ilan etmişti. Ünlü isimler paylaşımlarını sürdürürken İstanbul Başsavcılığı'nın boykot çağrısında bulunanlara soruşturma açacağı öğrenilmişti.

Arzu Sabancı 2 Nisan boykotuna destek verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Tutuklama kararını ardından kısa sürede protestolar hararetlenmiş ve tutuklu öğrenciler bayramı ailelerinden uzak geçirmek zorunda kalmıştı. Tepkiler giderek büyürken Maltepe'de gerçekleşen mitingde Özgür Özel yeni boykot markalarını açıklamıştı.

Boykota olan gözle görülür katılımın ardından sosyal medyadan 2 Nisan günü satın alımın durdurulduğu bir boykot hareketi başlatılmıştı.

Boykota olan gözle görülür katılımın ardından sosyal medyadan 2 Nisan günü satın alımın durdurulduğu bir boykot hareketi başlatılmıştı.

Sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimin durdurulması için çağrıda bulunulmasına Özgür Özel de '19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak. #2nisantüketimboykotu' şeklinde destek gelmişti.

Ünlü isimler boykot desteklerini 2 Nisan'da (bugün) yaptıkları paylaşımlara gösterdi:

Arzu Sabancı da 2 Nisan boykotuna paylaşımıyla destek verdi.

Arzu Sabancı da 2 Nisan boykotuna paylaşımıyla destek verdi.

Sabahattin Ali'nin “Satın alınamayan şeyleri severim ben. Deniz gibi, gökyüzü gibi ve sevgi gibi.” sözünü paylaşan Arzu Sabancı altına da '2 nisan 1948'de yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cenazesi indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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