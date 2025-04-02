Ani Kaybıyla Sevenlerini Yasa Boğan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Trabzon Maçka'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Ani Kaybıyla Sevenlerini Yasa Boğan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Trabzon Maçka'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak sahnede şarkılarını seslendirirken aniden fenalaşmıştı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Volkan Konak'ın uzun süren kalp masajının ardından kurtarılamadığı ortaya çıkmıştı. KKTC'nin açıkladığı ölüm haberi sevenlerini yasa boğmuştu. Geçtiğimiz gün Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Bugün memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere Maçka'ya getirilen Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı.
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Ailesi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan Volkan Konak dün İstanbul'da gerçekleşen cenaze ile sanatçı dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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Mahalle Muhtarı Oktay Koçhan Konak'ın vasiyeti üzerine babasının yanına gömüleceğini söyledi.
Usta isim memleketi Maçka'ya alkışlar eşliğinde getirildi.
Trabzon halkı ve sevenleri Konak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Usta sanatçının cenazesine katılım yüksekti.
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Volkan Konak'ın kızının ayakta durmakta zorluk çektiği anlar yürekleri dağladı.
Selma Konak 33 yıllık eşine veda ederken ayakta duramadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze töreninde konuştu.
Dostu Volkan Konak'ın cenazesine katılamayan Ekrem İmamoğlu'nun notu yürek burktu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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