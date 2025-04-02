Vefat Haberiyle Hastaneye Koşmuştu: Aleyna Tilki'den Volkan Konak'a Duygusal Veda!
Vefat Haberiyle Hastaneye Koşmuştu: Aleyna Tilki'den Volkan Konak'a Duygusal Veda!
Şarkıları ile herkesin kalbinde taht kuran, halkın gözünde bambaşka bir yere sahip olan Volkan Konak'ın sahnede fenalaşmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Sevenlerini, ailesini ve sanatçı dostlarını acı kaybıyla üzen 58 yaşındaki isme vedalar ise bir hayli duygusal olmuştu.
Sosyal medya hesaplarından Volkan Konak'la olan anılarını paylaşan ve sanatçıya veda eden ünlü isimler üzüntülerini dile getirmişti. Konak vefat ettiğinde Kıbrıs'ta bulunan Aleyna Tilki de hastaneye koşan ünlü isimlerden biri olmuştu. Geçtiğimiz aylarda birlikte sahne alma fırsatı yakalayan Tilki o anları paylaşarak duygusal bir vedada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın beklenmedik vefatı bayramın ilk gününde sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıbrıs'ta aynı gece sahne alan Aleyna Tilki acı haberi alır almaz Konak'ın bulunduğu hastaneye gitmiş ve Muhabironline kameralarına konuşmuştu.
Yakın zamanda usta isimle birlikte sahne alma fırsatı yakaladığını söyleyen Aleyna Tilki o sahneyi paylaşarak Volkan Konak'a duygusal bir veda etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın