Vefat Haberiyle Hastaneye Koşmuştu: Aleyna Tilki'den Volkan Konak'a Duygusal Veda!

Şarkıları ile herkesin kalbinde taht kuran, halkın gözünde bambaşka bir yere sahip olan Volkan Konak'ın sahnede fenalaşmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Sevenlerini, ailesini ve sanatçı dostlarını acı kaybıyla üzen 58 yaşındaki isme vedalar ise bir hayli duygusal olmuştu.

Sosyal medya hesaplarından Volkan Konak'la olan anılarını paylaşan ve sanatçıya veda eden ünlü isimler üzüntülerini dile getirmişti. Konak vefat ettiğinde Kıbrıs'ta bulunan Aleyna Tilki de hastaneye koşan ünlü isimlerden biri olmuştu. Geçtiğimiz aylarda birlikte sahne alma fırsatı yakalayan Tilki o anları paylaşarak duygusal bir vedada bulundu.