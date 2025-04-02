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Vefat Haberiyle Hastaneye Koşmuştu: Aleyna Tilki'den Volkan Konak'a Duygusal Veda!

Vefat Haberiyle Hastaneye Koşmuştu: Aleyna Tilki'den Volkan Konak'a Duygusal Veda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 09:45

Şarkıları ile herkesin kalbinde taht kuran, halkın gözünde bambaşka bir yere sahip olan Volkan Konak'ın sahnede fenalaşmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Sevenlerini, ailesini ve sanatçı dostlarını acı kaybıyla üzen 58 yaşındaki isme vedalar ise bir hayli duygusal olmuştu. 

Sosyal medya hesaplarından Volkan Konak'la olan anılarını paylaşan ve sanatçıya veda eden ünlü isimler üzüntülerini dile getirmişti. Konak vefat ettiğinde Kıbrıs'ta bulunan Aleyna Tilki de hastaneye koşan ünlü isimlerden biri olmuştu. Geçtiğimiz aylarda birlikte sahne alma fırsatı yakalayan Tilki o anları paylaşarak duygusal bir vedada bulundu.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın beklenmedik vefatı bayramın ilk gününde sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın beklenmedik vefatı bayramın ilk gününde sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Volkan Konak'ın sahnede bir anda fenalaşarak yere yığıldığı ve Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken acı haber gelmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden ismin cenaze namazı geçtiğimiz gün gerçekleşti. Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Konak'ın cenazesindeki yoğunluk gündem olurken ünlü isimler de ustayı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 

Bayram konserleri için Kıbrıs'ta bulunan Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı ve Aleyna Tilki başta olmak üzere birçok isim Konak'ın bulunduğu hastaneye gitmişti.

Kıbrıs'ta aynı gece sahne alan Aleyna Tilki acı haberi alır almaz Konak'ın bulunduğu hastaneye gitmiş ve Muhabironline kameralarına konuşmuştu.

Yakın zamanda usta isimle birlikte sahne alma fırsatı yakaladığını söyleyen Aleyna Tilki o sahneyi paylaşarak Volkan Konak'a duygusal bir veda etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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