Sevenlerini Korkuttu: Volkan Konak Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaşarak Yere Yığıldı!
Sevenlerini Korkuttu: Volkan Konak Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaşarak Yere Yığıldı!
Göklerde Kartal Gibiydim, Mimoza Çiçeğim, Aleni Aleni gibi parçalarla hafızalara yerleşen Volkan Konak sevilen şarkılarıyla ve sempatik tavırlarıyla adından bahsettiren sanatçılarımızdan biri.
Bayramda Kıbrıs'ta konser veren Volkan Konak sevenlerini korkuttu. Konser sırasında fenalaşan ünlü isme kalp masajı yapılan anlar kameraya yansıdı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen usta isim kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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İşte o anlar:
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Karadeniz müziğinin sesi Volkan Konak, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser sırasında fenalaşarak yere yığılan şarkıcıya sahnede kalp masajı yapıldı.
Volkan Konak'ın fenalık geçirerek yere yığıldığı anlar:
Usta ismin rahatsızlanmadan hemen önceki görüntüleri de seyirci tarafından böyle kaydedildi👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Çok üzüldüm üstad inşallah birşeyin yoktur🙏
Rabbim acil şifa versin inşallah 🤲🏻😔
Çok sinirli.. Gereksiz! Sağlığından olacak.. Allah şifasını versin. Sen mi değiştirecen memleketi?