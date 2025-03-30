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Sevenlerini Korkuttu: Volkan Konak Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaşarak Yere Yığıldı!

Sevenlerini Korkuttu: Volkan Konak Kıbrıs Konseri Sırasında Fenalaşarak Yere Yığıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2025 - 00:03

Göklerde Kartal Gibiydim, Mimoza Çiçeğim, Aleni Aleni gibi parçalarla hafızalara yerleşen Volkan Konak sevilen şarkılarıyla ve sempatik tavırlarıyla adından bahsettiren sanatçılarımızdan biri. 

Bayramda Kıbrıs'ta konser veren Volkan Konak sevenlerini korkuttu. Konser sırasında fenalaşan ünlü isme kalp masajı yapılan anlar kameraya yansıdı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen usta isim kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İşte o anlar:

Karadeniz müziğinin sesi Volkan Konak, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser sırasında fenalaşarak yere yığılan şarkıcıya sahnede kalp masajı yapıldı.

Karadeniz müziğinin sesi Volkan Konak, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser sırasında fenalaşarak yere yığılan şarkıcıya sahnede kalp masajı yapıldı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken ünlü isim sevenlerini korkuttu.

Volkan Konak'ın fenalık geçirerek yere yığıldığı anlar:

Usta ismin rahatsızlanmadan hemen önceki görüntüleri de seyirci tarafından böyle kaydedildi👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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maestro__

Çok üzüldüm üstad inşallah birşeyin yoktur🙏

Özlmmm

Rabbim acil şifa versin inşallah 🤲🏻😔

Independent

Çok sinirli.. Gereksiz! Sağlığından olacak.. Allah şifasını versin. Sen mi değiştirecen memleketi?