Espressolab'i Boykot Ederken Meşhur Kahve Zincirinin Neden Boykot Edildiğini Sorgulayan Derin Talu Dile Düştü!
Espressolab'i Boykot Ederken Meşhur Kahve Zincirinin Neden Boykot Edildiğini Sorgulayan Derin Talu Dile Düştü!
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıklamış, Espressolab başta olmak üzere birçok marka vatandaş tarafından boykot edilmeye başlanmıştı.
Kanallardan tutun, marka ve restoranlara kadar birçok markayı kapsayan boykot listesi geçtiğimiz gün güncellenmişti. Sosyal medyada büyük ses getiren boykot meselesine bir yorum da Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan geldi.
Son dönemde sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme oturan Derin Talu'nun boykot yorumuna gelin birlikte bakalım!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 23 Mart günü tutuklanmasıyla birlikte boykot çağrısında bulunmuştu.
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Son dönemde paylaşımlarıyla resmen sosyal medyayı kasıp kavuran Derin Talu ise gündem hakkındaki yorumuyla X halkına malzeme çıkarttı!
Espressolab'in boykot edildiğini bilen fakat diğer kahve zincirinin neden boykot edildiğine anlam veremeyen ismin dillere düşen o videosunu şöyle bırakalım 👇
Gelin X'ten gelen tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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