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Espressolab'i Boykot Ederken Meşhur Kahve Zincirinin Neden Boykot Edildiğini Sorgulayan Derin Talu Dile Düştü!

Espressolab'i Boykot Ederken Meşhur Kahve Zincirinin Neden Boykot Edildiğini Sorgulayan Derin Talu Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 17:45

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıklamış, Espressolab başta olmak üzere birçok marka vatandaş tarafından boykot edilmeye başlanmıştı. 

Kanallardan tutun, marka ve restoranlara kadar birçok markayı kapsayan boykot listesi geçtiğimiz gün güncellenmişti. Sosyal medyada büyük ses getiren boykot meselesine bir yorum da Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan geldi. 

Son dönemde sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme oturan Derin Talu'nun boykot yorumuna gelin birlikte bakalım!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 23 Mart günü tutuklanmasıyla birlikte boykot çağrısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 23 Mart günü tutuklanmasıyla birlikte boykot çağrısında bulunmuştu.

Özgür Özel, geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen dev mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, son dönemdeki siyasi gelişmelere ve adalet arayışına dikkat çeken Özel, destek veren milyonlarca vatandaşa teşekkür ederken, aynı zamanda yeni bir boykot listesi de açıkladı.

Espressolab'in ardından birçok marka ve kanalı boykot listesine ekleyen Özgür Özel'in bu çağrısının ardından birçok kişi açıklanan markalara karşı bir tutum sergilemeye başladı.

Son dönemde paylaşımlarıyla resmen sosyal medyayı kasıp kavuran Derin Talu ise gündem hakkındaki yorumuyla X halkına malzeme çıkarttı!

Son dönemde paylaşımlarıyla resmen sosyal medyayı kasıp kavuran Derin Talu ise gündem hakkındaki yorumuyla X halkına malzeme çıkarttı!

Son günlerde İngilizcesinden tutun konuşmasına, ilişkileriyle ilgili yorumlarına ve dış görünüşüne kadar birçok konuda düşüncelerini dile getiren Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bir an olsun gündemden düşmüyor. 

Daha önce de paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Derin Talu'nun yeni takıntısı olan TikTok'ta paylaştığı her video ayrı olay oluyor desek yeridir.

İngilizce konuşmasını eleştirenlere sert çıkışan ardından da sosyal medyadan 'sevgili adaylarına' çağrıda bulunan Derin Talu boykot meselesi hakkındaki yorumuyla konuşuldu.

Espressolab'in boykot edildiğini bilen fakat diğer kahve zincirinin neden boykot edildiğine anlam veremeyen ismin dillere düşen o videosunu şöyle bırakalım 👇

Gelin X'ten gelen tepkilere birlikte bakalım:

Gelin X'ten gelen tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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