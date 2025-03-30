Espressolab'i Boykot Ederken Meşhur Kahve Zincirinin Neden Boykot Edildiğini Sorgulayan Derin Talu Dile Düştü!

Son günlerde İngilizcesinden tutun konuşmasına, ilişkileriyle ilgili yorumlarına ve dış görünüşüne kadar birçok konuda düşüncelerini dile getiren Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bir an olsun gündemden düşmüyor.

Daha önce de paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Derin Talu'nun yeni takıntısı olan TikTok'ta paylaştığı her video ayrı olay oluyor desek yeridir.

İngilizce konuşmasını eleştirenlere sert çıkışan ardından da sosyal medyadan 'sevgili adaylarına' çağrıda bulunan Derin Talu boykot meselesi hakkındaki yorumuyla konuşuldu.