Ünlü İsimler İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu
Ünlü İsimler İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu
Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan gözaltı kararı ve CHP'ye yönelik açılan 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında yaşananlar ülke gündeminde büyük ses yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkenin dört bir yanında halk sokaklara döküldü. İmamoğlu'na destek protestolarına ve gündemde yaşananlara ise birçok ünlü tepki göstermeye devam ediyor.
Eylemler sonucu tutuklanan öğrencilerin haberleri ise kısa sürede gündeme yerleşmişti. Ünlü isimler öğrencilerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu!
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23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkın sokağa dökülmesine neden oldu.
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Hande Erçel
Uraz Kaygılaroğlu
Ayşe Arman
Müge Boz
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Seda Bakan
Tuba Ünsal
Şebnem Bozoklu
Devrim Özkan
Yasemin Şefkatli
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Aslıhan Gürbüz
Barış Arduç
Mabel Matiz
Ezgi Mola
Melisa Şenolsun
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Eda Ece
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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