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Ünlü İsimler İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

Ünlü İsimler İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 13:49

Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan gözaltı kararı ve CHP'ye yönelik açılan 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında yaşananlar ülke gündeminde büyük ses yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkenin dört bir yanında halk sokaklara döküldü. İmamoğlu'na destek protestolarına ve gündemde yaşananlara ise birçok ünlü tepki göstermeye devam ediyor. 

Eylemler sonucu tutuklanan öğrencilerin haberleri ise kısa sürede gündeme yerleşmişti. Ünlü isimler öğrencilerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu!

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23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkın sokağa dökülmesine neden oldu.

23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkın sokağa dökülmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine günler kala diploması iptal edilen, ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü yapılan seçimle birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçildiği kesinleşmişti.

Özgür Özel'in halkı Saraçhane'ye davet etmesinin ardından yaptığı markaları boykot açıklaması da gündem olmuş, öğrenciler de ODTÜ, Hacettepe, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik gibi üniversitelerde dersleri boykot etmeye başlamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025'ten bu yana yapılan eylemlerde 1879 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının birçok öğrenci ve gazeteciyi barındırdığını açıklamıştı. Tutuklanan 7 gazetecinin serbest bırakıldığı öğrenilirken ünlü isimler 'Öğrencileri serbest bırakın' çağrısında bulunarak sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Gelin o isimlere birlikte bakalım...

Hande Erçel

Hande Erçel

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Ayşe Arman

Ayşe Arman

Müge Boz

Müge Boz
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Seda Bakan

Seda Bakan

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli
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Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Barış Arduç

Barış Arduç

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Melisa Şenolsun

Melisa Şenolsun
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Eda Ece

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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