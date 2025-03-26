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Oğuzhan Uğur'dan Mustafa Varank'ın Espressolab Paylaşımına Vedat Milör Göndermesi!

Oğuzhan Uğur'dan Mustafa Varank'ın Espressolab Paylaşımına Vedat Milör Göndermesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 14:35

Saraçhanede yaptığı konuşmada, 'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' ifadelerine yer veren Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu. Hemen ardından AKP milletvekilleri Espressolab'e akın etmişti. Oğuzhan Uğur Mustafa Varank'ın Espressolab'den yaptığı paylaşımın altında Vedat Milör'e açılan soruşturmayı hatırlattı.

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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündemi sarsan olaylar birbirini seyrederken Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündemi sarsan olaylar birbirini seyrederken Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Özgür Özel, CHP'nin Saraçhane'de düzenlenen mitingde boykot edilecek markaları sıralamıştı. Espressolab'in de içinde bulunduğu markalarla ilgili boykot kararı verilirken geçtiğimiz gün Espressolab'den açıklama gelmişti.

Espressolab'in açıklamasının detaylarından bahsetmiştik:

Dün gece Mustafa Varank, bir grup AKP’li milletvekili ile birlikte, Ankara’da bir Espressolab şubesine giderek paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda, Vedat Milor hakkında kendi YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturmasını hatırlatan Oğuzhan Uğur,

Geçtiğimiz haftalarda, Vedat Milor hakkında kendi YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturmasını hatırlatan Oğuzhan Uğur,

'Vedat Milör’e Kent Lokantasında çektiği video için ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak.' çıkışında bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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