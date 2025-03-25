"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sloganını Bulan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Tepki
2019 senesindeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na seslenerek 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak!' diyen ve CHP'nin sloganı haline gelen o ifadenin mucidi olan Berkay Gezgin geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Birkaç gün önce gözaltına alınan Berkay Gezgin'in abisinin verdiği habere göre, 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenilmişti.
Son paylaşımında 'Eskişehir’den İstanbul’a, Ekrem Başkan’ın yanına gidiyorum. Baskıya, hukuksuzluğa karşı dimdik duruyoruz. Boyun eğmeyen herkese bin selam olsun. Umut bizim, gelecek bizim!' ifadelerine yer veren 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in tutuklanmasının ardından ünlü isimler tepkilerini dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerinde CHP adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' sözlerinin sahibi Berkay Gezgin tutuklandı.
Eda Ece
Bestemsu Özdemir
Müjde Uzman
Nilperi Şahinkaya
Salih Bademci
Mustafa Sandal
Danla Bilic
Gülben Ergen
Berna Laçin
Cüneyt Özdemir
Oğuzhan Uğur
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın