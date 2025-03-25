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"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sloganını Bulan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Tepki

"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sloganını Bulan Berkay Gezgin'in Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2025 - 22:41

2019 senesindeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na seslenerek 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak!' diyen ve CHP'nin sloganı haline gelen o ifadenin mucidi olan Berkay Gezgin geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Birkaç gün önce gözaltına alınan Berkay Gezgin'in abisinin verdiği habere göre, 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenilmişti. 

Son paylaşımında 'Eskişehir’den İstanbul’a, Ekrem Başkan’ın yanına gidiyorum. Baskıya, hukuksuzluğa karşı dimdik duruyoruz. Boyun eğmeyen herkese bin selam olsun. Umut bizim, gelecek bizim!' ifadelerine yer veren 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in tutuklanmasının ardından ünlü isimler tepkilerini dile getirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerinde CHP adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' sözlerinin sahibi Berkay Gezgin tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerinde CHP adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' sözlerinin sahibi Berkay Gezgin tutuklandı.

23 Mart günü gözaltına alınan Berkay Gezgin'in avukatı “Her şey çok güzel olacak sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı. Kendisinin son cümlesi şu oldu: 'Lütfen beni unutturmayın!' Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!' açıklamasında bulunmuştu.

Berkay Gezgin'in tutuklanması üzerine ünlü isimler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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