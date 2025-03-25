Şişli'deki Kent Lokantalarının Kapatıldığı İddialarının Ardından Defne Samyeli Yaşananlara Tepki Gösterdi
Şişli'deki Kent Lokantalarının Kapatıldığı İddialarının Ardından Defne Samyeli Yaşananlara Tepki Gösterdi
BirGün’den İsmail Arı’nın iddialarının ardından, bugün gündem Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı haberleriyle sarsılmıştı. İddiaların ardından ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamayla haberleri yalanladı.
Sözcü muhabiri Meral Danyıldız'ın Şişli’de bulunan bir Kent Lokantasının önünden yaptığı yayını paylaşan @tcbuyuksehir hesabının paylaşımına Defne Samyeli'den yorum geldi. Şişli Belediyesi'nin yalanladığı olayların ardından Defne Samyeli olaya tepki gösterdi.
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Bugün gündem Şişli'de bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantalarının kapatıldığı iddialarıyla çalkalandı.
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Kent Lokantasının kapalı olduğunu gören Defne Samyeli yaptığı yorumla birlikte yaşananları eleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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