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Şişli'deki Kent Lokantalarının Kapatıldığı İddialarının Ardından Defne Samyeli Yaşananlara Tepki Gösterdi

Şişli'deki Kent Lokantalarının Kapatıldığı İddialarının Ardından Defne Samyeli Yaşananlara Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2025 - 20:08

BirGün’den İsmail Arı’nın iddialarının ardından, bugün gündem Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı haberleriyle sarsılmıştı. İddiaların ardından ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamayla haberleri yalanladı. 

Sözcü muhabiri Meral Danyıldız'ın Şişli’de bulunan bir Kent Lokantasının önünden yaptığı yayını paylaşan @tcbuyuksehir hesabının paylaşımına Defne Samyeli'den yorum geldi. Şişli Belediyesi'nin yalanladığı olayların ardından Defne Samyeli olaya tepki gösterdi.

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Bugün gündem Şişli'de bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantalarının kapatıldığı iddialarıyla çalkalandı.

Bugün gündem Şişli'de bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantalarının kapatıldığı iddialarıyla çalkalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberleri yaptığı açıklamayla yalanlamıştı.

İddiaların ardından Şişli Belediyesi, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

DMM ve Şişli Belediyesi'nin yaptığı açıklamalardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sözcü muhabiri Meral Danyıldız'ın Şişli’deki Kent lokantalarından birinin önünden yaptığı yayında lokantanın kapalı olduğu görüldü.

Kent Lokantasının kapalı olduğunu gören Defne Samyeli yaptığı yorumla birlikte yaşananları eleştirdi.

Kent Lokantasının kapalı olduğunu gören Defne Samyeli yaptığı yorumla birlikte yaşananları eleştirdi.
twitter.com

'Amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğu çok belli. Yarın da kreşleri mi kapatacaksınız? Vatandaşa hizmeti de, kendisine oy vermeyen vatandaşı da cezalandırmaktan başka bir şey değil bu.' şeklinde tepkisini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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