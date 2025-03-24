Şişli Belediyesi’nde Hareketli Saatler: Kayyum Polisler Eşliğinde Belediye Binasına Girdi
Şişli Belediyesi’nde Hareketli Saatler: Kayyum Polisler Eşliğinde Belediye Binasına Girdi
İstanbul’da Şişli Belediyesi’nde hareketli saatler… Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından sabah saatlerinden itibaren polisler belediye binasını abluka altına aldı.
Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.
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Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi başladı.
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Şişli Belediyesi'ne polis ablukası.
Şahan'ın paylaşımı şöyle oldu 👇
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise gece boyunca Şişli Belediyesi'nde nöbet tuttuklarını belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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