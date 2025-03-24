Şişli Belediyesi’nde Hareketli Saatler: Kayyum Polisler Eşliğinde Belediye Binasına Girdi

Kayyumun belediye binasına giriş yapmasından hemen önce belediye binası ve çevresi adeta abluka altında alındı. Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Kıymetli Şişli Halkı,

Şişli Belediyemiz sabaha karşı 05.00 sularında kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı.

Herkes bilmelidir ki, Şişli Belediyesi sizindir.

Kentimizin vicdanlı tüm yurttaşlarına sesleniyorum: Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın.

Bir kez daha vurguluyorum: Haklıyız, kazanacağız! #ŞişliSanaEmanet'