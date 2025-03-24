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Şişli Belediyesi’nde Hareketli Saatler: Kayyum Polisler Eşliğinde Belediye Binasına Girdi

Şişli Belediyesi’nde Hareketli Saatler: Kayyum Polisler Eşliğinde Belediye Binasına Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 09:05

İstanbul’da Şişli Belediyesi’nde hareketli saatler… Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından sabah saatlerinden itibaren polisler belediye binasını abluka altına aldı. 

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.

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Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi başladı.

Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi başladı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cevdet Ertürkmen, belediye binasına giriş yaptı. Sabah saat 05.00 sıralarında belediye binasına çok sayıda polis ve çevik kuvvet sevk edildi.

Şişli Belediyesi'ne polis ablukası.

Şişli Belediyesi'ne polis ablukası.

Kayyumun belediye binasına giriş yapmasından hemen önce belediye binası ve çevresi adeta abluka altında alındı. Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Kıymetli Şişli Halkı, 

Şişli Belediyemiz sabaha karşı 05.00 sularında kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı. 

Herkes bilmelidir ki, Şişli Belediyesi sizindir. 

Kentimizin vicdanlı tüm yurttaşlarına sesleniyorum: Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın.  

Bir kez daha vurguluyorum: Haklıyız, kazanacağız! #ŞişliSanaEmanet'

Şahan'ın paylaşımı şöyle oldu 👇

Şahan'ın paylaşımı şöyle oldu 👇
twitter.com

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise gece boyunca Şişli Belediyesi'nde nöbet tuttuklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise gece boyunca Şişli Belediyesi'nde nöbet tuttuklarını belirtti.
twitter.com

Başarır, gece saatlerinde ilk olarak şu paylaşımı yaptı:

'Kayyım darbesine karşı Şişli Belediyemizde nöbetteyiz.

Örgütümüz, milletvekillerimiz ve iradesine sahip çıkan binlerce Şişlili yurttaşımızla buradayız, hakkımızı yedirmeyeceğiz!

Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dır!'

Saat 07.55'te ise yaptığı paylaşımla kayyuma tepki gösterdi: 'Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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