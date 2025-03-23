Resul Emrah Şahan'ın Yerine Kayyum Olarak Atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul eğitimini burada tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir'de sürdürdü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 'Afet Yönetimi' konulu tez çalışmasını tamamladı.

1999 yılında mülki idare amirliği kariyerine Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı. Daha sonra Burdur'un Ağlasun ve Van'ın Saray ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa’da vali yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından Kayseri’nin Yeşilhisar, Aydın’ın Sultanhisar, Trabzon’un Beşikdüzü ve Samsun’un Bafra ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı.