Resul Emrah Şahan'ın Yerine Kayyum Olarak Atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri
Resul Emrah Şahan'ın Yerine Kayyum Olarak Atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Google'da aratılmaya başlandı.
Peki Cevdet Ertürkmen kimdir? Eğitimi, kariyeri ve kamu yönetimindeki geçmişiyle ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız, sizleri aşağıya alalım...
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Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir?
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Şişli Belediyesi'ne Kim Atandı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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