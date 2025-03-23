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Resul Emrah Şahan'ın Yerine Kayyum Olarak Atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

Resul Emrah Şahan'ın Yerine Kayyum Olarak Atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

Kimdir şişli Belediye Başkanı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 17:35

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Google'da aratılmaya başlandı.

Peki Cevdet Ertürkmen kimdir? Eğitimi, kariyeri ve kamu yönetimindeki geçmişiyle ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız, sizleri aşağıya alalım...

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Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir?

Kaymakam Cevdet Ertürkmen Kimdir?

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul eğitimini burada tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir'de sürdürdü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 'Afet Yönetimi' konulu tez çalışmasını tamamladı.

1999 yılında mülki idare amirliği kariyerine Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı. Daha sonra Burdur'un Ağlasun ve Van'ın Saray ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa’da vali yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından Kayseri’nin Yeşilhisar, Aydın’ın Sultanhisar, Trabzon’un Beşikdüzü ve Samsun’un Bafra ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı.

Şişli Belediyesi'ne Kim Atandı?

Şişli Belediyesi'ne Kim Atandı?

1 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen, 29 Temmuz 2024'te görevine başladı. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum olarak görevlendirildi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından duyuru yaptı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Aynı şekilde, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da görevden alındı. Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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