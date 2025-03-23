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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne Geldi

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne Geldi

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2025 - 15:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı. 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, nöbetçi mahkemenin kararıyla tutuklandı.

İmamoğlu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından ifadesi alınan İmamoğlu önce savcılığa, ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde 2 saate yakın süren duruşmanın ardından İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

İmamoğlu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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