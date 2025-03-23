"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sloganını Bulan Berkay Gezgin'in Saraçhane Dönüşü Gözaltına Alındığı Ortaya Çıktı
"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sloganını Bulan Berkay Gezgin'in Saraçhane Dönüşü Gözaltına Alındığı Ortaya Çıktı
Yıllar önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası sloganı haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganını kullanan ve ilham olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in dün gece Saraçhane dönüşünde gözaltına alındığını avukatı Cemil Çiçek duyurdu.
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"Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganını ilk söyleyen kişi olarak hafızalarımıza kazınan genç Berkay Gezgin'in gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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22 yaşındaki Berkay Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek, gözaltı durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Ardından Berkay Gezgin'in hangi polis merkezinde tutulduğunu öğrendiğini fakat henüz polis memurlarına ulaşamadığını dile getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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