onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı!

İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2025 - 16:53

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı soruşturmasından serbest bırakılırken, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi. Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları ise kent uzlaşısı dosyasından tutuklandı. İçişleri Bakanlığı İBB, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tutukluluk kararının ardından İçişleri Bakanlığı duyurdu. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Tutukluluk kararının ardından İçişleri Bakanlığı duyurdu. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Aynı zamanda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı. Resul Emrah Şahan yerine Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Şişli’ye kayyum olarak atandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
86
31
5
5
4
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SAYGIN ADAM

iSTE HALKIN IRADESINE KARSI DIYE EYLEMLERI SOKAK EYLEMLERINE CEVIRDILER DIYENLER HALKIN SECTIGINI GÖREVDEN ALIP KENDI ZIBIDILERINI KOYANLAR ASLINDA HALKIN IR... Devamını Gör

KAAN KAHRAMAN

15 Temmuz Tiyatroydu. Gerçek Darbe yeni yapılıyor. Halkın iradesine darbeden ziyade Hak, Hukuk, Adalete darbe bu

Kaan Doğan

Şişli belediyesi çok iyi yönetiliyordu . İyi olan herşeye düşman bu hükümet :

Cadı Süt

Kesinlikle