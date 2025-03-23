İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı!
İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı!
İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı soruşturmasından serbest bırakılırken, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi. Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları ise kent uzlaşısı dosyasından tutuklandı. İçişleri Bakanlığı İBB, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.
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Tutukluluk kararının ardından İçişleri Bakanlığı duyurdu. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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iSTE HALKIN IRADESINE KARSI DIYE EYLEMLERI SOKAK EYLEMLERINE CEVIRDILER DIYENLER HALKIN SECTIGINI GÖREVDEN ALIP KENDI ZIBIDILERINI KOYANLAR ASLINDA HALKIN IR... Devamını Gör
15 Temmuz Tiyatroydu. Gerçek Darbe yeni yapılıyor. Halkın iradesine darbeden ziyade Hak, Hukuk, Adalete darbe bu
Şişli belediyesi çok iyi yönetiliyordu . İyi olan herşeye düşman bu hükümet :
Kesinlikle