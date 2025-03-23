Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İkinci Açıklama Geldi!
Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İkinci Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci bir açıklama geldi. İmamoğlu 'Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.' ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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