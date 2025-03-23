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Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İkinci Açıklama Geldi!

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İkinci Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 14:44

Geçtiğimiz saatlerde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci bir açıklama geldi. İmamoğlu 'Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.' ifadelerini kullandı.

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"Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı."

"Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı."
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'Sevgili vatandaşlarım,

Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı.

Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.

Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir.

Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin.

Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür.

Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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