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Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısında Yaptığı Savunmanın Detayları Ortaya Çıktı: "Benim İçin Çöp Niteliğindedir"

Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısında Yaptığı Savunmanın Detayları Ortaya Çıktı: "Benim İçin Çöp Niteliğindedir"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 13:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı tutuklandı. 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün gözaltında tutulmuş ve ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. İmamoğlu'nun hakimlik sorgusunun 1 buçuk saatten fazla sürdüğü iddia edildi. Mahkeme, İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına, kent uzlaşısı dosyasından ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Gazeteci Alican Uludağ, İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı nedeniyle' terör örgütüne yardım etme iddiasına karşı yaptığı savunmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

19 Mart tarihinde evinden gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Savcılık ifadesinin ardından İmamoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

23 Mart tarihinde hakim karşısına çıkan İmamoğlu'na destek olmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu da oradaydı.

Sorgunun  1 buçuk saatten fazla sürdüğü iddia edilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ, İmamoğlu'nun kent uzlaşısı nedeniyle terör örgütüne yardım etme iddiasına karşı yaptığı savunmayı ve hakimliğin verdiği kararı paylaştı.

Gazeteci Alican Uludağ, İmamoğlu'nun kent uzlaşısı nedeniyle terör örgütüne yardım etme iddiasına karşı yaptığı savunmayı ve hakimliğin verdiği kararı paylaştı.
twitter.com

İmamoğlu'nun savunması;

İmamoğlu'nun savunması;

'Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki; bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin.Şeref yoksunu bu insanlar ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler. Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir.'

Hakimliğin verdiği karar;

Hakimliğin verdiği karar;

Kaynak: Alican Uludağ

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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