Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısında Yaptığı Savunmanın Detayları Ortaya Çıktı: "Benim İçin Çöp Niteliğindedir"
Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısında Yaptığı Savunmanın Detayları Ortaya Çıktı: "Benim İçin Çöp Niteliğindedir"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı tutuklandı. 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün gözaltında tutulmuş ve ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. İmamoğlu'nun hakimlik sorgusunun 1 buçuk saatten fazla sürdüğü iddia edildi. Mahkeme, İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına, kent uzlaşısı dosyasından ise serbest bırakılmasına karar verdi.
Gazeteci Alican Uludağ, İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı nedeniyle' terör örgütüne yardım etme iddiasına karşı yaptığı savunmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.
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Gazeteci Alican Uludağ, İmamoğlu'nun kent uzlaşısı nedeniyle terör örgütüne yardım etme iddiasına karşı yaptığı savunmayı ve hakimliğin verdiği kararı paylaştı.
İmamoğlu'nun savunması;
Hakimliğin verdiği karar;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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