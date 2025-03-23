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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Eşi Dilek İmamoğlu'ndan Açıklama Geldi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Eşi Dilek İmamoğlu'ndan Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 13:34

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

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Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı.

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, 'terör' soruşturmasında ise serbest bırakılan İmamoğlu için verilen bu karar büyük tepkilere neden oldu. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi koridorlarından açıklamalarda bulundu.

Özel, 'Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.

Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir...' ifadelerini kullandı.

Detaylar:

Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da tutuklama kararına yönelik açıklama yaptı.

Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da tutuklama kararına yönelik açıklama yaptı.

Dilek İmamoğlu 'Alnımız ak, başımız dik. Alınan karar siyasidir. Haksız hukuksuz kararın hiçbir hükmü yoktur. Tüm alınan kararlar siyasidir.' dedi.

Sözlerini de "Biz yolumuza devam edeceğiz" diyerek bitirdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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