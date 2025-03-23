İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Eşi Dilek İmamoğlu'ndan Açıklama Geldi!

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, 'terör' soruşturmasında ise serbest bırakılan İmamoğlu için verilen bu karar büyük tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi koridorlarından açıklamalarda bulundu.

Özel, 'Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.

Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir...' ifadelerini kullandı.