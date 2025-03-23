İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Eşi Dilek İmamoğlu'ndan Açıklama Geldi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Eşi Dilek İmamoğlu'ndan Açıklama Geldi!
19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.
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Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı.
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Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da tutuklama kararına yönelik açıklama yaptı.
Sözlerini de "Biz yolumuza devam edeceğiz" diyerek bitirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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