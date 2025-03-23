Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi!
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 4 gün gözaltında tutulan Ekrem İmamoğlu, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemede 1 buçuk saatten fazla süren hakimlik sorgusunun ardından mahkeme İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk açıklamayı yaptı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
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Duruşmaya Dilek İmamoğlu, Selim İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş da katıldı.
Özel, "Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek oldu. İmamoğlu, Erdoğan'ı sandıkta yeneceği için tutuklandı." dedi.
Ayrıca, İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılmasıyla kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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