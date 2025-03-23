Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına Adaylığı İçin Oy Kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklama kararı verildi. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamış, bugün (23 Mart) yapılacak ön seçime hazırlanıyordu. Fakat durum beklenildiği gibi gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi, bu sabah planlandığı gibi seçim sandıklarını kurdu.
Ülkenin dört bir yanından seçime büyük ilgi vardı. Siyasi isimler ve sanatçılar da sandık başında yerini aldı. Son seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu için oyunu kullandı.
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Ekrem İmamoğlu, yapılacak ön seçim için şehirlerimizi gezerek halkla bir araya gelerek kent buluşmaları gerçekleştirmeye başlamıştı.
23 Mart seçiminin iptal edileceği düşünülse de sandıklar kuruldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Hersey bunun 2023 deki baskanlik inadiyla basladi...
2023 seçiminde niye kendini paraladın dede aday olmak için.
bunun oyu geçersiz tayyip'e kullanmıştır