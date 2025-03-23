Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına Adaylığı İçin Oy Kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklama kararı verildi. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamış, bugün (23 Mart) yapılacak ön seçime hazırlanıyordu. Fakat durum beklenildiği gibi gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi, bu sabah planlandığı gibi seçim sandıklarını kurdu.

Ülkenin dört bir yanından seçime büyük ilgi vardı. Siyasi isimler ve sanatçılar da sandık başında yerini aldı. Son seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu için oyunu kullandı.