CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Yaptığı Ön Seçimde Yurdun Dört Bir Yanından Gelen Fotoğraflar
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Yaptığı Ön Seçimde Yurdun Dört Bir Yanından Gelen Fotoğraflar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklamış, bu kapsamda halkla bir araya gelmek için şehir şehir dolaşmaya başlamıştı. Bugün (23 Mart) CHP seçmeninin katılacağını ön seçime hazırlık yapan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından geçtiğimiz saatlerde tutuklama haberi geldi.
Fakat seçim iptal edilmedi ve CHP'li belediyeler cumhurbaşkanı aday adaylarını seçmek üzere seçim sandıklarını kurdu. Seçime beklenin üzerinde bir katılım geldi. Oy verme sürecinde dikkat çeken anlar da yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antakya’da 90 yaşındaki bir kadın, bastonu ile oyunu kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minikler de aileleri ile sandık başındaydı.
👇
Aydın'da çiftçiler oy kullanmaya traktörleri ile gitti.
Bir teyze bastonuyla meydan okudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaş’ta 107 yaşında bir kadın oyunu kullandı.
Adıyaman'da 93 yaşındaki bir amca da Atatürk resmiyle sandık başında yerini aldı.
Yürümekte güçlük çeken bir kadın, oy sırasındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Bir kadın duygusal anlar yaşadı ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafına bakarak "Ne zaman olsa arkandayız" dedi.
Bir vatandaş 83 yaşındaki anneannesini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ordu'da uzun kuyruklar oluştu;
👇
Çocuklar da yazdıkları notları sandığa attı.
Pek çok şehirden benzer görüntüler geldi.
Çankaya’da oy kullanan vatandaşlar “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik bir kızın oy verme isteği geri çevrilmedi.
👇
Sinop'ta oyunu kullanan bir teyze.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Erdogan sen şimdi naneyi yemedin mi?
Helal olsun ninelerime,dedelerime👏👏👏
arkadaşlar emin olun oy kullananların çoğu yaşlı ve sabah erkenden gelmişler tahminimce milyonlarca oy çıkacaktır. gençler sabah erkenden kalkmamış çünkü çoğ... Devamını Gör