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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Yaptığı Ön Seçimde Yurdun Dört Bir Yanından Gelen Fotoğraflar

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Yaptığı Ön Seçimde Yurdun Dört Bir Yanından Gelen Fotoğraflar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 13:02 Son Güncelleme: 23.03.2025 - 14:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklamış, bu kapsamda halkla bir araya gelmek için şehir şehir dolaşmaya başlamıştı. Bugün (23 Mart) CHP seçmeninin katılacağını ön seçime hazırlık yapan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından geçtiğimiz saatlerde tutuklama haberi geldi. 

Fakat seçim iptal edilmedi ve CHP'li belediyeler cumhurbaşkanı aday adaylarını seçmek üzere seçim sandıklarını kurdu. Seçime beklenin üzerinde bir katılım geldi. Oy verme sürecinde dikkat çeken anlar da yaşandı.

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Antakya’da 90 yaşındaki bir kadın, bastonu ile oyunu kullandı.

Antakya’da 90 yaşındaki bir kadın, bastonu ile oyunu kullandı.

Minikler de aileleri ile sandık başındaydı.

Minikler de aileleri ile sandık başındaydı.

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Aydın'da çiftçiler oy kullanmaya traktörleri ile gitti.

Bir teyze bastonuyla meydan okudu.

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Kaş’ta 107 yaşında bir kadın oyunu kullandı.

Adıyaman'da 93 yaşındaki bir amca da Atatürk resmiyle sandık başında yerini aldı.

Adıyaman'da 93 yaşındaki bir amca da Atatürk resmiyle sandık başında yerini aldı.

Yürümekte güçlük çeken bir kadın, oy sırasındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Bir kadın duygusal anlar yaşadı ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafına bakarak "Ne zaman olsa arkandayız" dedi.

Bir vatandaş 83 yaşındaki anneannesini paylaştı.

Bir vatandaş 83 yaşındaki anneannesini paylaştı.
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Ordu'da uzun kuyruklar oluştu;

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Çocuklar da yazdıkları notları sandığa attı.

Çocuklar da yazdıkları notları sandığa attı.

Pek çok şehirden benzer görüntüler geldi.

Pek çok şehirden benzer görüntüler geldi.

Çankaya’da oy kullanan vatandaşlar “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı attı.

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Minik bir kızın oy verme isteği geri çevrilmedi.

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Sinop'ta oyunu kullanan bir teyze.

Sinop'ta oyunu kullanan bir teyze.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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yaşar ridvan gül

Erdogan sen şimdi naneyi yemedin mi?

Kar tanesi

Helal olsun ninelerime,dedelerime👏👏👏

Çomar_Sken_Jüpiter

arkadaşlar emin olun oy kullananların çoğu yaşlı ve sabah erkenden gelmişler tahminimce milyonlarca oy çıkacaktır. gençler sabah erkenden kalkmamış çünkü çoğ... Devamını Gör