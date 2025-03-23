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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Gizli Tanık Sistemini Anlattı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Gizli Tanık Sistemini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 10:19

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına almışmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise hakkında tutuklama kararı verildi. Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreçte 'gizli tanık' ifadeleri oldukça konuşuldu. Peki 'gizli tanık' nedir? 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan gizli tanık sisteminin nasıl işlediğini ve gizli tanık ifadelerinin tek başına mahkumiyet için yeterli olup olmadığını anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Erinç Sağkan pek çok ülkede varolan gizli tanık sisteminin aslında tartışmalı bir mesele olduğunu anlattı.

Erinç Sağkan pek çok ülkede varolan gizli tanık sisteminin aslında tartışmalı bir mesele olduğunu anlattı.

Kötüye kullanıma çok müsait bir alan yarattığını belirten Erinç, gizli tanık ifadelerinin tek başına mahkumiyet için yeterli olmadığını söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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