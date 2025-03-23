Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Gizli Tanık Sistemini Anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına almışmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise hakkında tutuklama kararı verildi. Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreçte 'gizli tanık' ifadeleri oldukça konuşuldu. Peki 'gizli tanık' nedir?
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan gizli tanık sisteminin nasıl işlediğini ve gizli tanık ifadelerinin tek başına mahkumiyet için yeterli olup olmadığını anlattı.
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Erinç Sağkan pek çok ülkede varolan gizli tanık sisteminin aslında tartışmalı bir mesele olduğunu anlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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