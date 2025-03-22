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Yayını Kesmek Zorunda Kaldılar: Çağlayan Meydanı'nda "Yandaş Medya Dışarı" Sloganları Atıldı

Yayını Kesmek Zorunda Kaldılar: Çağlayan Meydanı'nda "Yandaş Medya Dışarı" Sloganları Atıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 22:29 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 22:59

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Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahından bu yana süren gözaltı sürecinin ardından geçtiğimiz saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Günlerdir Saraçhane'de toplanan Ekrem İmamoğlu destekçileri, Çağlayan'da da İmamoğlu için bir araya geldi. Elbette televizyon kanalları da alandaydı. 

Toplanan kalabalık, yandaş medya kanallarına tepki gösterdi. Meydanda 'Yandaş medya dışarı' sloganları atıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Yandaş medya boykot” sesleri ekranda duyulunca, canlı yayın kesildi.

Sabah saatlerinde Özgür Özel, gözaltı süreci ve iddialar ile ilgili uzun bir açıklama yaptı. Açıklamasında medya kanallarına da eleştiride bulundu.

Sabah saatlerinde Özgür Özel, gözaltı süreci ve iddialar ile ilgili uzun bir açıklama yaptı. Açıklamasında medya kanallarına da eleştiride bulundu.

O anlarda NTV canlı yayını kesmesi gündem oldu.

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O anları burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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