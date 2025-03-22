Protesto Yürüşleri Devam Ediyor: Diyarbakır'da Halk İmamoğlu İçin Yürüyüşe Başladı

19 Mart sabahından bu yana gözaltı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Gözaltı sürecinin ilk gününden beri aynı saatte Saraçhane'de toplanan İmamoğlu destekçileri bugün yine Saraçhane'de toplandı. Destekçilerin bir kısmı ise Çağlayan Adliyesi önündeydi. Adliye önünde avukatlar ve polisler arasında arbede yaşandı.

Eylemin ilk gününden beri ülkenin dört bir yanında da halk protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki sürecinin başlamasının ardından Diyarbakır'da halk sokağa çıktı.