Protesto Yürüşleri Devam Ediyor: Diyarbakır'da Halk İmamoğlu İçin Yürüyüşe Başladı

19 Mart sabahından bu yana gözaltı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Gözaltı sürecinin ilk gününden beri aynı saatte Saraçhane'de toplanan İmamoğlu destekçileri bugün yine Saraçhane'de toplandı. Destekçilerin bir kısmı ise Çağlayan Adliyesi önündeydi. Adliye önünde avukatlar ve polisler arasında arbede yaşandı.
Eylemin ilk gününden beri ülkenin dört bir yanında da halk protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki sürecinin başlamasının ardından Diyarbakır'da halk sokağa çıktı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel 81 ile sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı ilk günden beri farklı şehirlerimizde gerçekleşen yürüyüşlerden görüntüler geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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