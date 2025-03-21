Saraçhane'de 3. Gün: Halk Yine Aynı Saatte İBB Binasının Önünde Toplandı

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu evine gelen ekiplerce gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü. Haberi alan İmamoğlu destekçileri soluğu Vatan Caddesi'nde alsa da, polis önlemleriyle karşılaştı. Ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne giden halk CHP genel başkanının çağrısıyla 20:30'da toplanma kararı aldı.
İmamoğlu'nun gözaltı süreci devam ederken halk 3. gün de aynı saatte Saraçhane'de bir araya geldi. Ortaya yine dikkat çeken görüntüler çıktı.
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Saraçhane'de toplanan kalabalık Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.
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Kalabalığa iftariyelikler dağıtıldı.
Toplanan halk Saraçhane'den Taksim'e doğru yürümeye çalıştı fakat polis engeli ile karşılaştılar.
Mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri "Bu iş Pazar günü bitecek" diyerek tepkisini gösterdi;
İlk gün Dilek İmamoğlu'nun konuşma yaptığı otobüste bir üniversite öğrencisi konuşma yaptı.
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"Adalet öldü" yazılı tabut dikkat çekti.
Hoparlörlerden "Yiğidim Aslanım" çalındı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın CHP ile özdeşleşen "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısı çalındı.
Saraçhanedeki kalabalığın drone görüntüsü;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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