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Protestolarda 2. Gün: Ekrem İmamoğlu'da Destek Yürüyüşleri Bugün de Devam Etti

Protestolarda 2. Gün: Ekrem İmamoğlu'da Destek Yürüyüşleri Bugün de Devam Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2025 - 22:10

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Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci hala devam ediyor. Gelen haberlere göre moralinin yerinde olduğu öğrenilen İmamoğlu, gözaltına alınmasından 6 saat sonra bir notla durumunu anlatmış, dün akşam saatlerinde de emniyetten görüntüsü gelmişti. 

Kendisinin destekçileri haberi ilk aldıkları andan itibaren İmamoğlu'na destek olmak için sokağa çıktı. Önce Ekrem İmamoğlu'nun götürüldüğü Vatan Caddesi'ne giden halk, ardından Saraçhane'de toplandı. İstanbullular iki gündür aynı saatte Saraçhane'de toplanırken, pek çok ilde de halk yine sokağa çıktı.

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Ankara'da ODTÜ ve Hacettepe öğrencileri birlikte yürüdü.

İzmir'in pek çok noktasında benzer görüntüler vardı.

İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da toplanan kalabalık 'andımızı' okudu.

Artvin/Hopa

Antalya

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Bursa'da Uludağ Üniversitesi öğrencileri yürüyüşe başladı.

Moda/Kadıköy

Adana

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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