Protestolarda 2. Gün: Ekrem İmamoğlu'da Destek Yürüyüşleri Bugün de Devam Etti

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci hala devam ediyor. Gelen haberlere göre moralinin yerinde olduğu öğrenilen İmamoğlu, gözaltına alınmasından 6 saat sonra bir notla durumunu anlatmış, dün akşam saatlerinde de emniyetten görüntüsü gelmişti.

Kendisinin destekçileri haberi ilk aldıkları andan itibaren İmamoğlu'na destek olmak için sokağa çıktı. Önce Ekrem İmamoğlu'nun götürüldüğü Vatan Caddesi'ne giden halk, ardından Saraçhane'de toplandı. İstanbullular iki gündür aynı saatte Saraçhane'de toplanırken, pek çok ilde de halk yine sokağa çıktı.