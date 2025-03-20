İtalya ve Almanya'da da Türkler Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından gözaltına alınması ile birlikte destekçileri harekete geçti. Önce Ekrem İmamoğlu'nun götürüldüğü Vatan Caddesi'nde toplanan halk ardından Saraçhane'de bir araya geldi. 2 gündür aynı saatte Saraçhane'de bir araya geliyorlar. Aynı zamanda farklı illerde de insanlar protesto yürüyüşüne başladı.

Farklı iller, üniversiteler derken protesto gösterileri yurt dışına da sıçradı. İtalya'da ve Almanya'da yaşayan Ekrem İmamoğlu destekçileri Milano ve Berlin'de protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.