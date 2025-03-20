İtalya ve Almanya'da da Türkler Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından gözaltına alınması ile birlikte destekçileri harekete geçti. Önce Ekrem İmamoğlu'nun götürüldüğü Vatan Caddesi'nde toplanan halk ardından Saraçhane'de bir araya geldi. 2 gündür aynı saatte Saraçhane'de bir araya geliyorlar. Aynı zamanda farklı illerde de insanlar protesto yürüyüşüne başladı.
Farklı iller, üniversiteler derken protesto gösterileri yurt dışına da sıçradı. İtalya'da ve Almanya'da yaşayan Ekrem İmamoğlu destekçileri Milano ve Berlin'de protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya'da toplanan kalabalığa geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Edip Akbayram'ın "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısı eşlik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berlin'de ise "Tayyip İstifa" sloganları yükseldi.
Berlin'in farklı noktalarından eylem görüntüleri geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın