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Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Ülkenin Dört Bir Yanında Protesto Gösterileri Başladı

Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Ülkenin Dört Bir Yanında Protesto Gösterileri Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 16:30 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 16:57

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evine gelen ekiplerce gözaltına alınan İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınmasının ardından geçtiğimiz dakikalarda Ekrem İmamoğlu 'Önce Allah'a sonra milletimize emanetim' yazılı bir not paylaştı. 

Gözaltına alınmadan saatler önce, İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurmuştu. Gözaltı haberinin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri protestoya başladı.

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Ardından ülkenin farklı yerlerinden de Ekrem İmamoğlu'na destek olmak isteyenlerin gerçekleştirdiği protesto yürüyüşlerinden görüntüler gelmeye başladı.

Ardından ülkenin farklı yerlerinden de Ekrem İmamoğlu'na destek olmak isteyenlerin gerçekleştirdiği protesto yürüyüşlerinden görüntüler gelmeye başladı.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda halk sloganlarla protesto gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi'nde başlayan protestolara Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İTÜ öğrencileri de destek verdi.

Vatan Caddesi;

Sabah saatlerinde bir kadın metroda tek başına alkışlı protesto gerçekleştirmişti;

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Rize, Fındıklı’da halk “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları eşliğinde yürüyüşe başladı.

Ankaralılar CHP Genel Merkezi önünde topladı.

Muğla'da gerçekleşen yürüyüşe polis müdahale etti.

Trabzon;

İzmir;

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Saraçhane’ye giden vatandaşlara korna ile destek geldi;

Hocada da yürüyüş başladı;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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