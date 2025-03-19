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CHP Milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne Yürüyüş Başlattı

CHP Milletvekilleri Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne Yürüyüş Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 15:37

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam eden İmamoğlu'ndan henüz haber alınamamışken kendisi, 'Önce Allah'a sonra milletimize emanetim' yazılı bir not paylaştı. Kendisiyle birlikte gözaltına alınan 99 kişinin de gözaltı süreci devam ediyor.

Tüm bu yaşananların ardından ülkenin dört bir yanında hareketli anlar yaşanmaya başladı. İnsanlar Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için toplanmaya başladı. CHP'li milletvekilleri kürsüde yaptıkları destek konuşmasının ardından TBMM'den CHP genel merkezine yürüyüş başlattı.

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Meclis'te Ali Mahir Başarır'ın öncerliğinde başlayan protesto meclis dışına da taşındı.

Meclis'te Ali Mahir Başarır'ın öncerliğinde başlayan protesto meclis dışına da taşındı.

“Susma, sustukça sıra sana gelecek.” sloganlarıyla yürüyüşe geçen vekillere destek de geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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