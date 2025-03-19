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CHP Milletvekillerinden Mecliste Ekrem İmamoğlu Protestosu: "19 Mart Darbesi Olarak Tarihe Geçmiştir"

CHP Milletvekillerinden Mecliste Ekrem İmamoğlu Protestosu: "19 Mart Darbesi Olarak Tarihe Geçmiştir"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 14:42 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 15:16

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde evine gelen ekiplerce gözaltına alıdı. İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi geldi. Pek çok CHP'li belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından hem mecliste hem Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde hareketli anlar başladı. 

Mecliste de protestolar devam etti. CHP’li Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında CHP'li vekiller destek için kürsüde toplandı.

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İşte o anlar;

"Buradan tek adama sesleniyorum. Zulmünle gideceksin. Korkaksın."

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu sürece odaklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu sürece odaklandı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İmamoğlu, yaklaşık 6 saatin sonunda yazdığı bir notu paylaştı. Notta;

'YAPILAN YALANLARA, KUMPASLARA, TUZAKLARA, YALANLARA, KUL HAKKI YİYENLERE, HALKIN İRADESİNİ ÇALANLARA, GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR, ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİME EMANETİM

SAYGILARIMLA' yazıyordu.

Ardından özellikle İstanbul'un pek çok notasında halk İmamoğlu'na destek için bir araya gelmeye başladı.

Ardından özellikle İstanbul'un pek çok notasında halk İmamoğlu'na destek için bir araya gelmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri de protestoya başladı. Öğrencilere polisten müdahale geldi.

Ayırca CHP milletvekillerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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