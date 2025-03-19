CHP Milletvekillerinden Mecliste Ekrem İmamoğlu Protestosu: "19 Mart Darbesi Olarak Tarihe Geçmiştir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde evine gelen ekiplerce gözaltına alıdı. İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi geldi. Pek çok CHP'li belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından hem mecliste hem Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde hareketli anlar başladı.

Mecliste de protestolar devam etti. CHP’li Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında CHP'li vekiller destek için kürsüde toplandı.