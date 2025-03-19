CHP Lideri Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun Ailesine Ziyarette Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Yaşananların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde hareketli anlar başladı. CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun evine giderek İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve kızına ziyarette bulundu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz;
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Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında 2020 senesinde yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatılması ve ardından diplomasının iptal edilmesi tepki çekmişti.
Dilek İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel, "Diploma iptal edildi değil, resmen anayasayı askıya aldılar" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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