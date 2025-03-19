onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
CHP Lideri Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun Ailesine Ziyarette Bulundu

CHP Lideri Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun Ailesine Ziyarette Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 13:54

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Yaşananların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde hareketli anlar başladı. CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun evine giderek İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve kızına ziyarette bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında 2020 senesinde yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatılması ve ardından diplomasının iptal edilmesi tepki çekmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında 2020 senesinde yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatılması ve ardından diplomasının iptal edilmesi tepki çekmişti.

Henüz bu olayın etkisi sürerken, diplomanın iptalinden saatler sonra Ekrem İmamoğlu evine gelen ekiplerce gözaltına aldındı.

Dilek İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel, "Diploma iptal edildi değil, resmen anayasayı askıya aldılar" dedi.

Dilek İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel, "Diploma iptal edildi değil, resmen anayasayı askıya aldılar" dedi.

Dilek İmamoğlu ise bunun kişisel bir mesele olmadığını bildiklerini söyledi ve 'Güçlü duracağız' vurgusu yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın