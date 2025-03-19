Mustafa Sarıgül, Borsa İstanbul’daki Çöküşe Tepki Gösterdi: “Ülkemiz %30 Fakirleşti”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında Borsa İstanbul’da büyük bir çöküş yaşandı. Endeksin düşüşü ile birlikte devre kesici sistemi devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu. Aynı zamanda dolar/TL ve euro/TL ise tarihi rekorlarını kırdı.
Gündeme dair her konuda görüşlerini açıkça dile getiren Mustafa Sarıgül, Borsa İstanbul’daki çöküşe de kayıtsız kalmadı.
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Sarıgül'ün tepkisini buradan izleyebilirsiniz:
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Sarıgül, gündemdeki olaylara dair tepkisini X üzerinden bir video paylaşarak, dile getirdi.
“Maalesef son derece üzgünüm. Ülkemiz şu an itibarıyla %30 fakirleşti” ifadelerini kullandı.
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