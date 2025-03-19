onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mustafa Sarıgül, Borsa İstanbul’daki Çöküşe Tepki Gösterdi: “Ülkemiz %30 Fakirleşti”

Mustafa Sarıgül, Borsa İstanbul’daki Çöküşe Tepki Gösterdi: “Ülkemiz %30 Fakirleşti”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 12:44

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında Borsa İstanbul’da büyük bir çöküş yaşandı. Endeksin düşüşü ile birlikte devre kesici sistemi devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.  Aynı zamanda dolar/TL ve euro/TL ise tarihi rekorlarını kırdı.

Gündeme dair her konuda görüşlerini açıkça dile getiren Mustafa Sarıgül, Borsa İstanbul’daki çöküşe de kayıtsız kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarıgül'ün tepkisini buradan izleyebilirsiniz:

Sarıgül, gündemdeki olaylara dair tepkisini X üzerinden bir video paylaşarak, dile getirdi.

Sarıgül, gündemdeki olaylara dair tepkisini X üzerinden bir video paylaşarak, dile getirdi.

“Maalesef son derece üzgünüm. Ülkemiz şu an itibarıyla %30 fakirleşti” ifadelerini kullandı.

“Maalesef son derece üzgünüm. Ülkemiz şu an itibarıyla %30 fakirleşti” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın