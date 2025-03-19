Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Özgür Özel’den 23 Mart Seçim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Özgür Özel’den 23 Mart Seçim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete sert sözlerle yüklendi. Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah yayınına telefonla bağlanan Özel, “İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır” dedi.
Özel, CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanı belirleme ön seçimi için sandık çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı, “Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler artıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz."
CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamaları şöyle:
"İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sen nasıl pısırık bi aparatsın, kurucu önder öven bahçeli bay kemal'in yerinde kimi görmek istersin diye sorulduğunda boşuna senin adını vermedi.
Dayı sen ne diyon ya? Nasıl bi muhalefet bu? Sine-i millet desene 1 kere