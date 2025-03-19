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Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Özgür Özel’den 23 Mart Seçim Açıklaması

Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Özgür Özel’den 23 Mart Seçim Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 10:03

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete sert sözlerle yüklendi. Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah yayınına telefonla bağlanan Özel, “İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor.  Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır” dedi. 

Özel, CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanı belirleme ön seçimi için sandık çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı, “Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz” diye konuştu. 

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler artıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler artıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İsimlere yöneltilen suçlama 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' olarak açıklandı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçime dair açıklamalarda bulundu.

Gözaltı kararı verilenlerin tam listesine bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

"Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz."

"Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz."

Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bağlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine dair partililere seslendi. 

Özel, 'Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak. Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz. Darbe o gün sizeydi. Ben sizin tarafınızdaydım. Ne tarafta yer alacaklar.

Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir.'

Özel sözlerine şöyle devam etti:

'Bu millet sandığını vermez. Ne zaman devlete karşı millet kazanır. Bütün süreçlerde 15 Temmuz dahil. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bütün dünya ana muhalefetin gözüne bakan 'sen bu işin neresindesin?' diye. Ben darbeye karşı demokrasiyi savunacağız dedim. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? AKP ve MHP'ye soruyorum siz bu darbenin neresindesiniz. Sizin Kenan Evren'den ne farkınız var? Pazar günü kurulacak sanığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.'

CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamaları şöyle:

"İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor."

"İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor."

'İmamoğlu'nu beceriksiz göstermeye çalıştılar ama İmamoğlu buna rağmen kazandı. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır.

Birden çok soruşturma var. 4 gün sonra CHP'nin ön seçimi var. Adayımız İmamoğlu'na bu sabah gözaltı yaptılar. Bu iş tam pazara yapılacak şekilde yapıldı. Biz anketlere baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Kimi anketlerde 20 puan fark var. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceği görülüyor. İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisinin gösterdiği adaylara karşı 4 kez yendi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Cehape Zihniyeti

Sen nasıl pısırık bi aparatsın, kurucu önder öven bahçeli bay kemal'in yerinde kimi görmek istersin diye sorulduğunda boşuna senin adını vermedi.

engn

Dayı sen ne diyon ya? Nasıl bi muhalefet bu? Sine-i millet desene 1 kere