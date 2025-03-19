Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Özgür Özel’den 23 Mart Seçim Açıklaması

Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bağlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine dair partililere seslendi.

Özel, 'Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak. Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz. Darbe o gün sizeydi. Ben sizin tarafınızdaydım. Ne tarafta yer alacaklar.

Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir.'

Özel sözlerine şöyle devam etti:

'Bu millet sandığını vermez. Ne zaman devlete karşı millet kazanır. Bütün süreçlerde 15 Temmuz dahil. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bütün dünya ana muhalefetin gözüne bakan 'sen bu işin neresindesin?' diye. Ben darbeye karşı demokrasiyi savunacağız dedim. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? AKP ve MHP'ye soruyorum siz bu darbenin neresindesiniz. Sizin Kenan Evren'den ne farkınız var? Pazar günü kurulacak sanığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.'