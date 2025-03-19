Ekrem İmamoğlu ve 99 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi: Gözaltı Kararı Verilen Tüm İsimler
Ekrem İmamoğlu ve 99 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi: Gözaltı Kararı Verilen Tüm İsimler
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen tüm isimler belli oldu.
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İşte Ekrem İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı verilen isimler 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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