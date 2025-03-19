Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen İlk Tepkiler
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen İlk Tepkiler
Dün üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Hakkında ikinci soruşturma açılmasının ardından gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan tepki yağdı.
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Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması dün akşam saatlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.
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Dilara Gönder
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
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Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce
Gazeteci Mehmet Emin Kurnaz
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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