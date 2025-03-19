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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen İlk Tepkiler

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Gelen İlk Tepkiler

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 09:38 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 09:49

Dün üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Hakkında ikinci soruşturma açılmasının ardından gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

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Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması dün akşam saatlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması dün akşam saatlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Bugün erken saatlerde ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberi geldi. Beraberinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gazeteci İsmail Saymaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ercan Saatçi, Murat Ongun gibi isimlerin gözaltına alınmasının ardından gözaltı kararlarına tepki yağdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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