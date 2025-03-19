Ekrem İmamoğlu’na İkinci Soruşturma: “İstanbul Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atanabilir” İddiası!
Ekrem İmamoğlu’na İkinci Soruşturma: “İstanbul Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atanabilir” İddiası!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı. Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın kent uzlaşısı ve yolsuzluk hakkında olduğu öğrenildi.
Ayrıca Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre; Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma kayyum atanması ihtimalini de söz konusu hale getiriyor.
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Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı.
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Sözcü Muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı haberde şu detaylar yer aldı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Demokrasiye alenen müdahale ediyorlar, tüm tuşlara basıyorlar. Durum çok tehlikeli hal aldı artık.
tüm adayları bir bir içeri alıyorlar nasıl bir kaybetme korkusu bu iş çok korkunç bir durumda
Herifler saltanatın geleceğini ülkenin geleceğinden önde tutuyor. Yeter ki o 750 bin metrekarelik yer ayakta kalsın, gerisi önemli değil.