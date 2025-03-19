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Ekrem İmamoğlu’na İkinci Soruşturma: “İstanbul Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atanabilir” İddiası!

Ekrem İmamoğlu’na İkinci Soruşturma: “İstanbul Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atanabilir” İddiası!

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 08:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı. Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın kent uzlaşısı ve yolsuzluk hakkında olduğu öğrenildi. 

Ayrıca Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre; Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma kayyum atanması ihtimalini de söz konusu hale getiriyor.

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Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma daha açıldı.

Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması ihtimalinin söz konusu olabileceği iddia edildi.

Sözcü Muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı haberde şu detaylar yer aldı:

Sözcü Muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı haberde şu detaylar yer aldı:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması konuşuluyor. Bir terör soruşturması yürütülmesi durumunda belediyeye kayyum atanması söz konusu. Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma kayyum atanması ihtimalini de söz konusu hale getiriyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Jonathan

Demokrasiye alenen müdahale ediyorlar, tüm tuşlara basıyorlar. Durum çok tehlikeli hal aldı artık.

Büşra Şengün

tüm adayları bir bir içeri alıyorlar nasıl bir kaybetme korkusu bu iş çok korkunç bir durumda

Bozkurt

Herifler saltanatın geleceğini ülkenin geleceğinden önde tutuyor. Yeter ki o 750 bin metrekarelik yer ayakta kalsın, gerisi önemli değil.