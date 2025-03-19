Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Yaşanıyor
Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Yaşanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan operasyon ve Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararları sonrasında sosyal medyada yavaşlama oldu. Birçok kullanıcı Instagram ve X hesaplarına girişte problem yaşadıklarını belirtti.
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Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararı sonrasında sosyal medyada yavaşlama oldu.
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NetBlocks'tan yapılan açıklamada "Canlı ölçümler, Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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