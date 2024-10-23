Mobil ve PC İçin En İyi VPN Uygulamaları! İnternette Erişim Kısıtı Olmadan Gezinmek Mümkün mü?

VPN, Virtual Private Network'ün kısaltmasıdır. Bir VPN, internet bağlantınızı güvenli ve özel hale getirmek için kullanılan bir teknolojidir. İnternete bağlanmak için kullanılan cihazınız (bilgisayar, telefon, tablet vb.) ile internete erişim sağlayan bir sunucu arasında şifreli bir bağlantı oluşturur. Bu şifreli bağlantı, internet trafiğinizin üçüncü şahıslar veya kötü niyetli kişiler tarafından takip edilmesini ve erişilmesini önler.

VPN ayrıca, internet bağlantınızın kaynağı olan yerel ağınızdan farklı bir IP adresi kullanarak, internete anonim olarak bağlanmanızı da sağlar. Bu, coğrafi engellemeleri aşmanıza ve yasaklı sitelere erişmenize yardımcı olabilir.