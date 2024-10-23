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Mobil ve PC İçin En İyi VPN Uygulamaları! İnternette Erişim Kısıtı Olmadan Gezinmek Mümkün mü?

Mobil ve PC İçin En İyi VPN Uygulamaları! İnternette Erişim Kısıtı Olmadan Gezinmek Mümkün mü?

Sosyal Medya Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 19:14

İnternete sınırlı erişime sahip olan pek çok kişi alternatif yöntemler arıyor. Sosyal medya platformlarına erişim, internette daha hızlı veri akışı sağlamak ya da erişim engellerine takılmamak için VPN ise sıkça tercih edilen bir yöntem oluyor. Ücretsiz ve güvenli VPN'i bulmak ise önemli. Özellikle kullanıcı güvenliği için bu konu son derece ciddi. Peki, en iyi VPN uygulamaları hangileri? VPN Nasıl çalışır? 

İşte detaylar...

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VPN Nedir?

VPN Nedir?

VPN, Virtual Private Network'ün kısaltmasıdır. Bir VPN, internet bağlantınızı güvenli ve özel hale getirmek için kullanılan bir teknolojidir. İnternete bağlanmak için kullanılan cihazınız (bilgisayar, telefon, tablet vb.) ile internete erişim sağlayan bir sunucu arasında şifreli bir bağlantı oluşturur. Bu şifreli bağlantı, internet trafiğinizin üçüncü şahıslar veya kötü niyetli kişiler tarafından takip edilmesini ve erişilmesini önler.

VPN ayrıca, internet bağlantınızın kaynağı olan yerel ağınızdan farklı bir IP adresi kullanarak, internete anonim olarak bağlanmanızı da sağlar. Bu, coğrafi engellemeleri aşmanıza ve yasaklı sitelere erişmenize yardımcı olabilir.

VPN Nasıl Çalışır?

VPN Nasıl Çalışır?

VPN'ler, internet bağlantınızı güvenli hale getirmek için şifreleme teknolojileri kullanırlar. Bu teknolojiler sayesinde, internet trafiğiniz şifrelenir ve sizinle VPN sunucusu arasındaki bağlantı güvence altına alınır.

Bir VPN kullanmak için öncelikle bir VPN sağlayıcısı seçmeniz gerekir. Bu sağlayıcının sunucusuna bağlanarak internete erişim sağlarsınız. VPN sunucusuna bağlandığınızda, internet trafiğiniz bu sunucu üzerinden geçer ve şifrelenir. Bu sayede internet trafiğinizin üçüncü şahıslar tarafından takip edilmesi engellenir.

VPN ayrıca, internet trafiğinizi güvenli bir tünel olarak adlandırılan bir bağlantı üzerinden yönlendirir. Bu tünel, internet trafiğinizin güvence altına alınması için özel olarak tasarlanmıştır. VPN sunucusu ile aranızdaki bağlantı, öncelikle bağlandığınız cihazınız ve sunucu arasında bir şifreleme protokolü belirler. Bu protokol, internet trafiğinizin şifrelenmesi ve güvence altına alınması için kullanılır.

Bilgisayar ve Mobil İçin En İyi VPN Uygulamaları Hangileri?

Bilgisayar ve Mobil İçin En İyi VPN Uygulamaları Hangileri?

VPN, cihazınızın internet trafiğini şifreleyerek, güvenli hale getirir ve sizi online tehditlerden korur. VPN, halka açık Wi-Fi ağlarında bağlantı kurarken kullanışlıdır. Çünkü halka açık Wi-Fi ağları genellikle güvenli değildir ve kötü niyetli kişilerin verilerinizi çalması için bir fırsat sunar. VPN kullanarak, Wi-Fi ağlarında güvenliği artırabilirsiniz.

Ücretsiz Mobil VPN Uygulamaları 

  • The Fast VPN

  • Express VPN

  • Hapi VPN

  • Opera VPN

  • Hide Me

Ücretsiz PC VPN Uygulamaları

  • Proton VPN

  • 1.1.1.1

  • Hotspot Shield

  • Nord VPN

  • TunnelBear

  • IPVanish

  • Windscrible

  • AdGuard VPN

  • Total VPN

  • Express VPN

Hotspot Shield

Hotspot Shield

Ücretsiz VPN uygulamalarından biri olan Hotspot Shield, kullanıcılara 15 GB bir veri sunuyor. 15 GB ile kullanıcılar, her gün 500 MB veri kullanarak istedikleri sitelere erişim sağlayabiliyorlar.

TunnelBear

TunnelBear

Hem ücretli hem de ücretsiz olarak bulunan TunnelBear isimli VPN uygulaması, kullanıcılara aylık 500 MB veri sunuyor. Uygulama hem masaüstü bilgisayarda hem de mobillerde rahatlıkla kullanılıyor.

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Speedify

Speedify

Hem ücretli hem de ücretsiz olarak bulunan Speedify uygulamasında ücretsiz kullanıldığında aylık 5 GB veri hakkı sunuyor. Ancak ABD merkezli bir uygulama olduğu herhangi federal aramalarda kullanıcıların bilgileri ortaya çıkabiliyor.

Express VPN

Express VPN

Express VPN, ilk üç ay kullanıcılarına ücretsiz bir hizmet sunuyor. Sınırsız bant genişliği ve birinci sınıf şifreleme dikkat çeken uygulama, hizmeti beğenmediğiniz takdirde 30 gün içerisinde para iadesi de yapıyor.

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Ücretsiz sürümü de bulunan Windscribe VPN, her kullanıcıya aylık 10 GB veri hakkı tanıyor. Bu veri hakkı trafik için yeterli gelmediği durumlarda Twitter sosyal medya hesabından freeVPN linki paylaşarak veri miktarı yükseltilebiliyor.

Opera VPN

Opera VPN

Google Chrome gibi hem mobil cihazlar hem de masaüstü bilgisayarlar için tarayıcı olarak karşımızı çıkan Opera, mobil sürümünde ücretsiz VPN servisi ile birlikte geliyor.

Hapi VPN

Hapi VPN

Hapi VPN, tamamen ücretsiz bir hizmet sunuyor. Uygulama, kullanıcıları sınırsız süre ve hız seçenekleriyle birlikte güvenli bağlantı kurma imkanı sunuyor. Hapi VPN'e mobil uygulama marketlerinden erişmek mümkün.

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Proton VPN

Proton VPN

İşletim sistemlerinde en çok kullanılan Proton VPN uygulaması, kullanıcılar sınırsız hizmet sunuyor. Ancak sayılı cihazlarda kullanım sağlıyor. Ayrıca ücretsiz sürünüm üzerinden video izlenemiyor.

Hideme VPN

Hideme VPN

Diğer ücretsiz VPN uygulamalarından biri olan Hideme, aylık 2 GB veri hizmeti sunuyor. Ayrıca uygulamanın ücretsiz sürünüm sadece bir bağlı cihaza ve 5 sunucu konuma izin veriyor.

Nord VPN

Nord VPN

Nord VPN, oldukça basit ve kolay kullanımıyla birlikte yüksek güvenlik önlemleriyle yine en çok tercih edilen servisler arasında yer alıyor. En iyi VPN servislerinden biri olarak gösterilen uygulamaya 7 günlük ücretsiz deneme sürümü ile erişim sağlayabilirsiniz.

Total VPN

Total VPN

TotalVPN, 30 farklı lokasyonda sunucusu bulunan, ücretli ve ücretsiz paketleri olan bir VPN sağlayıcıdır. En ucuz VPN sağlayıcılar arasında yer alan Total VPN ile reklam engelleme ve antivirüs imkanları da bulunmaktadır.

1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1 VPN uygulaması, Windows PC'ler ve mobiller için ücretsiz hizmet veren uygulamalardan biri. Ancak bazı kullanıcılar bağlantı hızında bazı sorunlarla karşılaşabiliyor.

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VPN, erişim engeli bulunan sitelere ulaşmak için en yaygın çözümdür. Ayrıca yasal olarak da suç sayılmamaktadır.

VPN, erişim engeli bulunan sitelere ulaşmak için en yaygın çözümdür. Ayrıca yasal olarak da suç sayılmamaktadır.

UYARI: Ücretsiz VPN uygulamaları, kişisel verilerinizi tehlikeye düşürme riskini barındırabilir. Onedio, VPN kullanımında güvenlik kaynağı ve meydana gelebilecek ücretlendirmelerden sorumlu değildir.

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