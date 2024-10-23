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Bant Daraltma Nedir, Ne Anlama Gelir? İnternete Erişim Sınırlaması Nasıl Getiriliyor?

Bant Daraltma Nedir, Ne Anlama Gelir? İnternete Erişim Sınırlaması Nasıl Getiriliyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 18:48 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 19:20

Özellikle sosyal medya platformlarında girişin kısıtlayan ve internetin yavaşlamasına neden olan 'bant daraltma' uygulaması yeniden gündemde. Peki bant daraltma uygulaması nedir? Bant daraltma uygulaması nasıl yapılır? İnternet erişim sınırlaması nasıl yapılır? 

İşte detaylar...

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'nde 23 Ekim Çarşamba günü acı bir terör saldırısı meydana geldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'nde 23 Ekim Çarşamba günü acı bir terör saldırısı meydana geldi.

Bakan Ali Yerlikaya'nın şehit ve yaralılarımız olduğunu duyurduğu saldırının ardından internet erişim sorunları da gündemde yer almaya başladı. Bant daraltma uygulaması ve sosyal medya platformlarında yavaşlama ve erişim sorunları gündeme gelmeye başladı. Henüz yetkililerden bant daraltma uygulamasına ilişkin bir açıklama gelmese de NetBlocks, kısıtlamaya ilişkin onaylı bir paylaşımda bulundu. 

Peki, bant genişliği nedir? Bant daraltma nedir? 👇

Bant Genişliği Nedir?

Bant Genişliği Nedir?

Bant genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini belirtmek için kullanılan terimdir. Diğer bir ifadeyle kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğini açıklar. Bant genişliğinin yüksekliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarım yapılacak verinin hacmi de büyük olur.

Bant Daraltma Uygulaması Nedir, Ne Anlama Geliyor?

Bant Daraltma Uygulaması Nedir, Ne Anlama Geliyor?

Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamını taşır. Siteye erişim engeli bulunmaz fakat veri akışı daraltılır. Bu sebepten dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş olur.

Bant Daraltma Kararı Nedir? Kim Karar Verir?

Bant Daraltma Kararı Nedir? Kim Karar Verir?

Türkiye'de bant daraltma uygulamasını yürürlüğe koyma yetkisi (BTK) Bilişim Teknolojileri Kurumu'nda. Bant daraltılma kararıyla cihazların belirli zaman dilimlerinde aldığı veri miktarı düşer ve internet erişim sorunları gündeme gelir. Bu kapsamda uygulamanın ne zaman son bulacağı ya da başlayacağı da BTK tarafından açıklanır.

Bant Daraltma Kullanıcıları Nasıl Etkiler?

Bant Daraltma Kullanıcıları Nasıl Etkiler?

Kullanıcıların internet sitelerine erişimini yavaşlatır. İnternet hızı sorunları, sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı ve yavaş yüklenme gibi sorunlar gündeme gelir. Sosyal medya platformlarında olduğu gibi sitelere giriş yapmak da zorlaşır.

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Bant Daraltma Sırasında İnternet Hızını Artırmak Mümkün mü? VPN Çözüm mü?

Bant Daraltma Sırasında İnternet Hızını Artırmak Mümkün mü? VPN Çözüm mü?

İnternet Servis Sağlayıcısı'nda (ISS) bant genişliği daraltıldığında, sağlayıcı değiştirmek en kolay çözüm olacaktır. Ancak bunu yapamadığınız takdirde CPN üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzmanlaşmış bir kurum olan NetBlocks, duyurdu! 23 Ekim'de sosyal medya platformalarına kısıtlama geldi.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzmanlaşmış bir kurum olan NetBlocks, duyurdu! 23 Ekim'de sosyal medya platformalarına kısıtlama geldi.
twitter.com

⚠️ Onaylandı: 'Canlı metrikler, X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının #Türkiye'de kısıtlandığını gösteriyor; olay, yetkililerin bugün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle yayın yasağı koymasının ardından geldi.'

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