Bant Daraltma Nedir, Ne Anlama Gelir? İnternete Erişim Sınırlaması Nasıl Getiriliyor?
Bant Daraltma Nedir, Ne Anlama Gelir? İnternete Erişim Sınırlaması Nasıl Getiriliyor?
Özellikle sosyal medya platformlarında girişin kısıtlayan ve internetin yavaşlamasına neden olan 'bant daraltma' uygulaması yeniden gündemde. Peki bant daraltma uygulaması nedir? Bant daraltma uygulaması nasıl yapılır? İnternet erişim sınırlaması nasıl yapılır?
İşte detaylar...
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'nde 23 Ekim Çarşamba günü acı bir terör saldırısı meydana geldi.
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Bant Daraltma Uygulaması Nedir, Ne Anlama Geliyor?
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Bant Daraltma Kullanıcıları Nasıl Etkiler?
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Bant Daraltma Sırasında İnternet Hızını Artırmak Mümkün mü? VPN Çözüm mü?
Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzmanlaşmış bir kurum olan NetBlocks, duyurdu! 23 Ekim'de sosyal medya platformalarına kısıtlama geldi.
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