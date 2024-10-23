Bant Daraltma Nedir, Ne Anlama Gelir? İnternete Erişim Sınırlaması Nasıl Getiriliyor?

Bant genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini belirtmek için kullanılan terimdir. Diğer bir ifadeyle kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğini açıklar. Bant genişliğinin yüksekliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarım yapılacak verinin hacmi de büyük olur.