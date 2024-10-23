Instagram Neden Açılmıyor? 23 Ekim Çarşamba Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?
Instagram Neden Açılmıyor? 23 Ekim Çarşamba Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?
Türkiye'de en çok kullanılanlar listesinde zirvede yer alan sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim sorunları yaşanıyor. Instagram'a erişim sağlayamayanlar ise 'Instagram kapandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Instagram'a neden erişilmiyor? Instagram kapandı mı? Instagram çöktü mü?
İşte, detaylar...
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Instagram Neden Açılmıyor?
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Instagram Çöktü mü?
Instagram'a Erişim Engeli mi Geldi?
Instagram Yavaşladı mı? İnternet Erişiminde Sorun mu Var?
2017 yılından beri bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında çalışmalar yapan NetBlocks, duyurdu! Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü sosyal medya platformalarına kısıtlama geldi.
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