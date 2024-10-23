Instagram Neden Açılmıyor? 23 Ekim Çarşamba Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?

Instagram uygulamasının kullanıcıları erişim sorunları ile karşı karşıya! Geçtiğimiz aylarda bir erişim engeli ile karşılaşan Instagram'da yeniden yavaşlama ya da erişim sorunu yaşandığı kaydediliyor. Ancak bu kez sorun sadece Instagram'da değil, Twitter (X), TikTok gibi sosyal medyalar ve internet erişimi sorunları da söz konusu olabilir.