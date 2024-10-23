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Instagram Neden Açılmıyor? 23 Ekim Çarşamba Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?

Instagram Neden Açılmıyor? 23 Ekim Çarşamba Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?

Instagram Sosyal Medya Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 18:15 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 18:54

Türkiye'de en çok kullanılanlar listesinde zirvede yer alan sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim sorunları yaşanıyor. Instagram'a erişim sağlayamayanlar ise 'Instagram kapandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Instagram'a neden erişilmiyor? Instagram kapandı mı? Instagram çöktü mü? 

İşte, detaylar...

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Instagram Neden Açılmıyor?

Instagram Neden Açılmıyor?

Instagram uygulamasının kullanıcıları erişim sorunları ile karşı karşıya! Geçtiğimiz aylarda bir erişim engeli ile karşılaşan Instagram'da yeniden yavaşlama ya da erişim sorunu yaşandığı kaydediliyor. Ancak bu kez sorun sadece Instagram'da değil, Twitter (X), TikTok gibi sosyal medyalar ve internet erişimi sorunları da söz konusu olabilir.

Instagram Çöktü mü?

Instagram Çöktü mü?

Meta şirketinin bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de 57 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamanın çöktüğüne dair bir açıklama bulunmuyor.

Instagram'a Erişim Engeli mi Geldi?

Instagram'a Erişim Engeli mi Geldi?

BTK ya da resmi kurumlardan bu yönde bir açıklamada bulunmuyor. Bu nedenle erişim engeli olmadığı düşünülüyor.

Instagram Yavaşladı mı? İnternet Erişiminde Sorun mu Var?

Instagram Yavaşladı mı? İnternet Erişiminde Sorun mu Var?

23 Ekim tarihinde TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle internet erişimi ile ilgili bir sorun olabileceği düşünülüyor. Bant daraltma ya da benzer önlemler gündemde olabilir. 

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDIĞINDA DETAYLARI HABERİMİZDE BULABİLİRSİNİZ! İLK AÇIKLAMA NETBLOCKS'TAN GELDİ! 

2017 yılından beri bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında çalışmalar yapan NetBlocks, duyurdu! Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü sosyal medya platformalarına kısıtlama geldi.

2017 yılından beri bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında çalışmalar yapan NetBlocks, duyurdu! Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü sosyal medya platformalarına kısıtlama geldi.
twitter.com

İşte NetBlocks, tarafından yapılan o açıklama: 

⚠️ Onaylandı: 'Canlı metrikler, X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının #Türkiye'de kısıtlandığını gösteriyor; olay, yetkililerin bugün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle yayın yasağı koymasının ardından geldi.'

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