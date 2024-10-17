Bakan Uraloğlu'ndan Çevrimiçi Çocuk Oyunlarına Uyarı "Gerekirse Yasaklarız, Herkes Ona Göre Vaziyet Alacak!"

Bakan Uraloğlu, Mynet özel röportajında, İsrail'in siber saldırılarının teknoloji dünyasını nasıl etkilediğini ve Türkiye'nin bu durumda nasıl bir risk altında olduğunu değerlendirdi. Uzun zamandır merak edilen, Instagram'a erişim yasağı getirildiği dönemde META ile yürütülen görüşmelerin detaylarına da değindi.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde İstanbul ile Ankara arasındaki mesafenin süper hızlı tren projesi ile 80 dakikaya düşeceğini duyuran Ulaştırma Bakanı, projenin detaylarını da anlattı.