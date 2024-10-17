Bakan Uraloğlu'ndan Çevrimiçi Çocuk Oyunlarına Uyarı "Gerekirse Yasaklarız, Herkes Ona Göre Vaziyet Alacak!"
Bakan Uraloğlu'ndan Çevrimiçi Çocuk Oyunlarına Uyarı "Gerekirse Yasaklarız, Herkes Ona Göre Vaziyet Alacak!"
Instagram'ın kapalı olduğu süreçte sık sık gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mynet'in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, İsrail'in siber saldırıları, sosyal medya platformalarına ilişkin erişim yasakları ve META görüşmeleri hakkında merak edilenleri bir bir anlattı. Peki, Türkiye İsrail'in siber saldırıları karşısında tehlikede mi?
Kaynak: Mynet
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mynet'in Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.
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Gelelim, hepimizin yakından takip ettiği Instagram'ın kapalı kaldığı sürece: "META ile neler görüşüldü?"
"Kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız ve asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz."
"16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya ebeveynlerin izniyle girmesi gibi tedbirler konuşuluyor."
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Sosyal medyada güvenlik için gerekirse yasakların olacağını vurgulayan Ulaştırma Bakanı, "Herkes de ona göre vaziyet alacak." dedi.
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Bakan Uraloğlu'na "yasadışı bahis ve sanal kumar gerçekliğini" de sordu!
Geçtiğimiz günlere damgasını vuran İsrail'in siber saldırılarında son durumu da ele alan Bakan Uraloğlu, "Siber güvenlik noktasında Türkiye ne aşamada ve nasıl önlemler alınıyor?" sorusuna yanıt verdi.
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