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Bakan Uraloğlu'ndan Çevrimiçi Çocuk Oyunlarına Uyarı "Gerekirse Yasaklarız, Herkes Ona Göre Vaziyet Alacak!"

Bakan Uraloğlu'ndan Çevrimiçi Çocuk Oyunlarına Uyarı "Gerekirse Yasaklarız, Herkes Ona Göre Vaziyet Alacak!"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 10:51

Instagram'ın kapalı olduğu süreçte sık sık gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mynet'in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, İsrail'in siber saldırıları, sosyal medya platformalarına ilişkin erişim yasakları ve META görüşmeleri hakkında merak edilenleri bir bir anlattı. Peki, Türkiye İsrail'in siber saldırıları karşısında tehlikede mi? 

Kaynak: Mynet

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mynet'in Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mynet'in Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Mynet özel röportajında, İsrail'in siber saldırılarının teknoloji dünyasını nasıl etkilediğini ve Türkiye'nin bu durumda nasıl bir risk altında olduğunu değerlendirdi. Uzun zamandır merak edilen, Instagram'a erişim yasağı getirildiği dönemde META ile yürütülen görüşmelerin detaylarına da değindi. 

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde İstanbul ile Ankara arasındaki mesafenin süper hızlı tren projesi ile 80 dakikaya düşeceğini duyuran Ulaştırma Bakanı, projenin detaylarını da anlattı.

Yurt dışından büyük ilgi gören "süper hızlı tren projesinin" hızı belli oldu: Tren saatte 350 kilometre uzalaşacak!

Yurt dışından büyük ilgi gören "süper hızlı tren projesinin" hızı belli oldu: Tren saatte 350 kilometre uzalaşacak!

Bakan Uraloğlu, 'Güney Koreli mevkidaşım Park Sang-Woo ile bu konuyu da masaya yatırmıştık.' diyerek projeye yurt dışından ilginin büyük olduğunu ifade etti. İhale aşamasındaki süper hızlı tren proje ile saatte 350 kilometreye ulaşmak planlanıyor.

Gelelim, hepimizin yakından takip ettiği Instagram'ın kapalı kaldığı sürece: "META ile neler görüşüldü?"

Gelelim, hepimizin yakından takip ettiği Instagram'ın kapalı kaldığı sürece: "META ile neler görüşüldü?"

Sosyal medya platformlarında art niyetli kişilerin varlığına ve yalan yanlış bilgilerin teklikelerine değinen Bakan Uraloğlu, 'Artık bazı sosyal medya platformları ciddi bir seviyede topluma, bireye, aileye, çocuklara zarar veren pozisyondadır. 

Bu noktada bu platformlar bir ifade özgürlüğü meselesi olmaktan çıkıp, kişilik haklarının ve mahremiyet hakkının ihlal edildiği bir negatif özgürlük alanına dönüşüyor.' ifadeleriyle kişilik hakları ve mahremiyet ihlalinin altını çizdi.

"Kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız ve asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz."

"Kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız ve asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz."

Bakanlığın, sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürmesinden yana olduğu ifade eden Bakan, bahsi geçen platformların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarının esas olduğunu hatırlattı. 2 Ağustos'ta erişimi engellenen Instagram'da katalog suçları içerdiğine dair yeterli şüphe bulunan yayınlar ve içerikler önce Meta Platforms'a bildirilmiş. 

Görüşmelerde, 'Yaptığımız görüşmelerde öncelikle Instagram’ın erişimin engellenmesine konu 5651 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan katalog suçlar kapsamında tesis edilen kararların gereğini derhal yerine getirmelerini istedik.' Böylece 10 Ağustos'ta erişim engeli kaldırıldı. Yapılan yoğun görüşmeler neticesinde gerekli adımlar atılmış, ancak görüşmeler devam ediyor. Bakan Uraloğlu, 'Yakın zamanda üst düzey yöneticilerin Türkiye ziyareti olacak, görüşmelerimiz devam ediyor.' diyor.

"16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya ebeveynlerin izniyle girmesi gibi tedbirler konuşuluyor."

"16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya ebeveynlerin izniyle girmesi gibi tedbirler konuşuluyor."

Sosyal medya platformlarına ve çocuk oyunlarına karşı ABD'nin kimi eyaletlerinde yaş sınırlaması gibi önemli tedbirler alındığını işaret eden Bakan Uraloğlu, 'Çocuk oyunları da dahil sosyal medyanın her mecrasının olumsuz etkilerini azaltacak tedbirleri aldıktan sonra sosyal medyanın olumlu ve pozitif işlerinin daha anlamlı ve görünür hale geleceğini düşünüyoruz.' dedi.

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Sosyal medyada güvenlik için gerekirse yasakların olacağını vurgulayan Ulaştırma Bakanı, "Herkes de ona göre vaziyet alacak." dedi.

Sosyal medyada güvenlik için gerekirse yasakların olacağını vurgulayan Ulaştırma Bakanı, "Herkes de ona göre vaziyet alacak." dedi.

'Kimsenin şüphesi olmasın bunlara ilişkin adımlar da atılmaktadır. Gerektiği zaman reklam verilmesinin yasaklanması, erişim hızının azaltılması ve sonunda da engellenmesi gibi her türlü yaptırımı ve işlemleri yapabiliyoruz. Herkes de ona göre vaziyet alacak.'

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Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Bakan Uraloğlu'na "yasadışı bahis ve sanal kumar gerçekliğini" de sordu!

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Bakan Uraloğlu'na "yasadışı bahis ve sanal kumar gerçekliğini" de sordu!

Bakan Uraloğlu, 'Yasadışı bahis ve kumar, hem milyarlarca doların yurt dışına çıkmasına neden oluyor hem de sosyolojik ve psikolojik sorunlara yol açıyor.' vurgusu ile işin ekonomik ve toplumsal boyutlarını ele aldı. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2007 yılından beri internet üzerinden yasadışı bahis ve kumarla mücadele ediyor. İnternet Bilgi ve İhbar Merkezi aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar ihbarlarını topluyor ve değerlendiriyor. Uraloğlu, veriler üzerinden de açıklama yaptı: 

'2024 yılında da bugüne kadar yasadışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin toplam 1 milyon 862 bin 110 adet ihbar değerlendirilerek erişim engellemelerinin yüzde 89,01’i yasadışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin gerçekleşti.' 

Vatandaşların ihbarlarının, bu suçların tespitinde kritik bir rol oynadığını açıkça dile getiren Bakan, vatandaşlara 'www.ihbarweb.org.tr' üzerinden yasadışı bahis ve kumar gibi suçların ihbar edilmesi için çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlere damgasını vuran İsrail'in siber saldırılarında son durumu da ele alan Bakan Uraloğlu, "Siber güvenlik noktasında Türkiye ne aşamada ve nasıl önlemler alınıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlere damgasını vuran İsrail'in siber saldırılarında son durumu da ele alan Bakan Uraloğlu, "Siber güvenlik noktasında Türkiye ne aşamada ve nasıl önlemler alınıyor?" sorusuna yanıt verdi.

İsrail'in Lübnan'daki siber saldırılarının, siber güvenliğin önemini vurguladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, siber saldırılarla kişisel, askeri ve politik bilgilere ulaşılabiliyor, kritik altyapılar zarar görebildiğinin altını çizdi. Bu tehditlerin kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından kullanılan çeşitli araçlarla gerçekleştirildiğini hatırlattı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) aracılığıyla siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri yürütüyor. Kritik sektörlerde SOME (Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) ekipleri ve kurumsal SOME'lerle ulusal siber güvenliğimizi koruyor. Bakanlığa ait son verilere göre, 2024'te 97.000'den fazla zararlı bağlantıyı engellendi ve 12.000'den fazla siber güvenlik bildirimini ilgili kurumlara iletildi. 

Yerli ve milli uygulamalarımızla ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. İşte, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve yerli uygulamalar: 'Ayrıca siber güvenlik noktasında en önem verdiğimiz hususta yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve milliliktir. USOM’DA tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz “Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule” gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz.' 

Öte yandan bakanlık tarafından, kritik kamu kurumları ve altyapılar için zafiyet taraması ve hizmet sürekliliği de sağlanıyor. Bu kapsamda Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması planlanıyor ve bu teşkilat; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ve USOM'u tek çatı altında toplayacak. Bakan Uraloğlu, 'Aslında burada ABD'nin Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) benzeri bir yapılanmadan bahsediyoruz.' diyerek yapılan çalışmaların kapsamını da açıkça belirtti.

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