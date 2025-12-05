onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nebahat Çehre’nin "Şort Sayfiye Yerinde Giyilir" Çıkışı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Nebahat Çehre’nin "Şort Sayfiye Yerinde Giyilir" Çıkışı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 08:53

1988’den beri yalnız olduğunu, uzun yıllardır hayatında aşk olmadığını söyleyen, yıllardır zarafetini kaybetmeyen ve ekranlara Firdevs Yöreoğlu karakteriyle damga vuran Nebahat Çehre’nin sözleri ortalığı karıştırdı. Usta oyuncunun “Şehirde şortla gezilmesini tasvip etmiyorum” çıkışı sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalar alevlendi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin güzellik kraliçesi olarak başladığı yolculuğu, yıllar içinde sinema ve televizyonun en ikonik kadın karakterlerine dönüştüren Nebahat Çehre bugün de aynı beğeniyle takip ediliyor.

Bir dönemin güzellik kraliçesi olarak başladığı yolculuğu, yıllar içinde sinema ve televizyonun en ikonik kadın karakterlerine dönüştüren Nebahat Çehre bugün de aynı beğeniyle takip ediliyor.

Özellikle Aşk-ı Memnu’daki Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl’daki Ayşe Hafsa Valide Sultan performansları, onun farklı kuşaklara aynı anda hitap eden nadir yıldızlardan biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. 

Gelelim gündemi hareketlendiren çıkışına…

Nebahat Çehre’nin bir röportajda söylediği “Şehirde şortla gezilmesini tasvip etmiyorum. Sayfiye yeridir şort.” sözleri sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın