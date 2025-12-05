Nebahat Çehre’nin "Şort Sayfiye Yerinde Giyilir" Çıkışı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
1988’den beri yalnız olduğunu, uzun yıllardır hayatında aşk olmadığını söyleyen, yıllardır zarafetini kaybetmeyen ve ekranlara Firdevs Yöreoğlu karakteriyle damga vuran Nebahat Çehre’nin sözleri ortalığı karıştırdı. Usta oyuncunun “Şehirde şortla gezilmesini tasvip etmiyorum” çıkışı sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalar alevlendi!
Bir dönemin güzellik kraliçesi olarak başladığı yolculuğu, yıllar içinde sinema ve televizyonun en ikonik kadın karakterlerine dönüştüren Nebahat Çehre bugün de aynı beğeniyle takip ediliyor.
Nebahat Çehre’nin bir röportajda söylediği “Şehirde şortla gezilmesini tasvip etmiyorum. Sayfiye yeridir şort.” sözleri sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.
