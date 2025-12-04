65 Ülke Arasından Sıyrıldı: Şüheda Erkoç Miss Model of The World’de Top 30’a Girdi!
Ege Adaları’nda yapılan 2. Miss Cruise yarışmasında kraliçe seçildikten sonra, Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenecek 2025 Miss Model of The World’de Türkiye adına yarışacak ismin Şüheda Erkoç olacağı ortaya çıkmıştı.
1988’de ilk kez İstanbul’da yapılan, daha sonra merkezi Çin’in Shenzhen kentine taşınan, Miss Model of the World yarışmasında Şüheda Erkoç'un Top 30'a girdiği ortaya çıktı.
Türkiye’nin genç ve iddialı modellerinden Şüheda Erkoç, uluslararası sahnede resmen vites yükseltti.
Şimdi ise Shenzhen’deki büyük final öncesinde işler daha da heyecanlı bir noktaya taşındı. Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları paylaştı.
