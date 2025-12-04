65 Ülke Arasından Sıyrıldı: Şüheda Erkoç Miss Model of The World’de Top 30’a Girdi!

'Top 30’dayız finale Son 4 Gün! 🇹🇷

Hayatımın en büyük sahnesine çıkmama sadece 4 gün kaldı. Aylarca hazırlandığım, emek verdiğim bu yolculukta artık son adımlardayım. Hem ülkem için, hem kendim için en iyisini yapmak istiyorum. Heyecanım büyük, kalbim umut dolu.

Bu süreçte bana güç veren en büyük şey sizlerin desteği oldu. Her mesajınız, her iyi dileğiniz beni bir adım daha ileri taşıdı. Şimdi finale sayılı günler kalmışken, yanımda olduğunuzu hissetmek her zamankinden daha önemli.

Desteğiniz, enerjiniz, dualarınız benimle olsun.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım.❤️✨🙏🏻'