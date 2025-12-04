onedio
65 Ülke Arasından Sıyrıldı: Şüheda Erkoç Miss Model of The World'de Top 30'a Girdi!

65 Ülke Arasından Sıyrıldı: Şüheda Erkoç Miss Model of The World’de Top 30’a Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2025 - 12:47

Ege Adaları’nda yapılan 2. Miss Cruise yarışmasında kraliçe seçildikten sonra, Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenecek 2025 Miss Model of The World’de Türkiye adına yarışacak ismin Şüheda Erkoç olacağı ortaya çıkmıştı.

1988’de ilk kez İstanbul’da yapılan, daha sonra merkezi Çin’in Shenzhen kentine taşınan, Miss Model of the World yarışmasında Şüheda Erkoç'un Top 30'a girdiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin genç ve iddialı modellerinden Şüheda Erkoç, uluslararası sahnede resmen vites yükseltti.

Şimdi ise Shenzhen’deki büyük final öncesinde işler daha da heyecanlı bir noktaya taşındı. Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları paylaştı.

Şimdi ise Shenzhen’deki büyük final öncesinde işler daha da heyecanlı bir noktaya taşındı. Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları paylaştı.

'Top 30’dayız finale Son 4 Gün! 🇹🇷

Hayatımın en büyük sahnesine çıkmama sadece 4 gün kaldı. Aylarca hazırlandığım, emek verdiğim bu yolculukta artık son adımlardayım. Hem ülkem için, hem kendim için en iyisini yapmak istiyorum. Heyecanım büyük, kalbim umut dolu.

Bu süreçte bana güç veren en büyük şey sizlerin desteği oldu. Her mesajınız, her iyi dileğiniz beni bir adım daha ileri taşıdı. Şimdi finale sayılı günler kalmışken, yanımda olduğunuzu hissetmek her zamankinden daha önemli.

Desteğiniz, enerjiniz, dualarınız benimle olsun.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım.❤️✨🙏🏻'

