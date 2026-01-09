onedio
Uçuşu Olanlar Dikkat! Resmi Açıklama da Geldi: THY, AJet ve Pegasus Çok Sayıda Uçuşunu İptal Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2026 - 12:37 Son Güncelleme: 09.01.2026 - 13:03

İran’da ekonomik kriz karşıtı protestolar 12’nci gününde akşam saatlerinde yeniden şiddetlendi. İran'da yaşanan gelişmelerin ardından THY, AJet ve Pegasus, Tahran ve Tebriz uçuşlarını 9 Ocak 2026 tarihinde iptal etti.

İran'da ekonomik kriz karşıtı protestolar 12'nci gününde akşam saatlerinde yeniden şiddetlendi.

İran’da ekonomik kriz karşıtı protestolar 12’nci gününde akşam saatlerinde yeniden şiddetlendi.

Başkent Tahran başta olmak üzere Abadan, Tebriz ve Meşhed gibi birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıktı. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri, yüzlerini kapatan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bazı güvenlik araçları ateşe verildi. Protestolarla eş zamanlı olarak Tahran dahil pek çok büyük kentte internet erişimi kısıtlandı. NetBlocks, Kirmanşah dahil bazı bölgelerde internetin tamamen kesildiğini bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz'e olan 9 Ocak 2026 tarihli uçuşların tamamını iptal etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak olan AJet'e ait olan İran uçuşları da iptal edilen seferler arasında yer alıyor. Pegasus'un ise İran'dan Türkiye planlanan uçuşunun iptal edildiği görüldü.

Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İran’da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
