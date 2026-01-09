Uçuşu Olanlar Dikkat! Resmi Açıklama da Geldi: THY, AJet ve Pegasus Çok Sayıda Uçuşunu İptal Etti

Başkent Tahran başta olmak üzere Abadan, Tebriz ve Meşhed gibi birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıktı. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri, yüzlerini kapatan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bazı güvenlik araçları ateşe verildi. Protestolarla eş zamanlı olarak Tahran dahil pek çok büyük kentte internet erişimi kısıtlandı. NetBlocks, Kirmanşah dahil bazı bölgelerde internetin tamamen kesildiğini bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz'e olan 9 Ocak 2026 tarihli uçuşların tamamını iptal etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak olan AJet'e ait olan İran uçuşları da iptal edilen seferler arasında yer alıyor. Pegasus'un ise İran'dan Türkiye planlanan uçuşunun iptal edildiği görüldü.

Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İran’da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.