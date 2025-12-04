Friends'in Chandler'ı Matthew Perry’nin Ölümünün Ardındaki Skandalda Kritik Doktor Detayı!

1990’ların ortasında hayatımıza giren Friends, aslında altı kişilik bir arkadaş grubunun gündelik hayatını anlatan bir sitcomdan çok daha fazlasına dönüştü. Dizinin en sevilen karakterlerinden Chandler Bing ise, bitmeyen iğneleyici esprileri, savunma mekanizması olarak kullandığı mizahı ve o meşhur replikleriyle dünya çapında kült bir figür hâline gelmişti.

Matthew Perry’nin 2023’te talihsiz bir kazayla hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada, aktöre bu süreçte kimlerin ne şekilde uyuşturucu madde sağladığı da mercek altına alındı. Bu soruşturmanın sonunda, Los Angeles’ta görev yapan Dr. Salvador Plasencia hapis cezasına çarptırıldı.