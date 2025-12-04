onedio
Friends'in Chandler'ı Matthew Perry’nin Ölümünün Ardındaki Skandalda Kritik Doktor Detayı!

Friends'in Chandler'ı Matthew Perry’nin Ölümünün Ardındaki Skandalda Kritik Doktor Detayı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2025 - 10:30

1990’ların ortasında hayatımıza giren Friends, aslında altı kişilik bir arkadaş grubunun gündelik hayatını anlatan bir sitcomdan çok daha fazlasına dönüştü. Dizinin en sevilen karakterlerinden Chandler Bing ise, bitmeyen iğneleyici esprileri, savunma mekanizması olarak kullandığı mizahı ve o meşhur replikleriyle dünya çapında kült bir figür hâline gelmişti.

Matthew Perry’nin 2023’te talihsiz bir kazayla hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada, aktöre bu süreçte kimlerin ne şekilde uyuşturucu madde sağladığı da mercek altına alındı. Bu soruşturmanın sonunda, Los Angeles’ta görev yapan Dr. Salvador Plasencia hapis cezasına çarptırıldı.

Perry’nin 28 Ekim 2023’te Los Angeles’taki evinde jakuzisinde bilinçsiz halde bulunup, 54 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden sarsmıştı.

Perry’nin 28 Ekim 2023’te Los Angeles’taki evinde jakuzisinde bilinçsiz halde bulunup, 54 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden sarsmıştı.

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu’nun yayınladığı rapora göre Perry’nin ölüm nedeni “ketaminin akut etkileri”; boğulma, kalp damar hastalığı ve opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılan faktörler olarak kayda geçti. Ölüm şekli “kaza” olarak sınıflandırıldı.

Matthew Perry hayatının son döneminde ketamin tedavisi görüyordu, ancak otopsi raporuna göre vücudundaki ketamin düzeyi, bilincini kaybedip suyun üzerinde kalamamasına yetecek kadar yüksekti.

Aradan geçen sürede soruşturma derinleşti ve 2025’e gelindiğinde Perry’nin ölümüne giden süreçte rol oynayan isimlerle ilgili çok önemli detaya ulaşıldı.

Aradan geçen sürede soruşturma derinleşti ve 2025’e gelindiğinde Perry’nin ölümüne giden süreçte rol oynayan isimlerle ilgili çok önemli detaya ulaşıldı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kaliforniyalı eski doktor Salvador Plasencia, Matthew Perry’ye, bağımlılık geçmişini bilmesine rağmen, defalarca yasa dışı şekilde ketamin sağladığını ve bunun tıbben uygun olmayan koşullarda uygulanmasına göz yumduğunu kabul etti. Plasencia, suçunu itiraf ettikten sonra 2,5 yıl (30 ay) hapis cezasına çarptırıldı; ayrıca para cezası ve gözetimli serbestlik kararı da verildi.

Yetkililer, Plasencia’nın sağladığı ketaminin otopsiye göre Perry’yi öldüren “ölümcül doz” olmadığını, ancak aktörün ketamine bağımlılığını besleyerek onu istismar ettiğini özellikle vurguladı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
