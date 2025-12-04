Bu Sene 299 Milyon Dinlenmeye Ulaşan Demet Akalın Spotify Wrapped Sonuçlarına İsyan Etti!
Spotify Wrapped 2025 açıklandı, ortalık yine karmakarışık…Wrapped listelerine baktığımızda son yıllarda olduğu gibi rap ve trap dalgasının zirveyi ele geçirdiğini gördük. Bu yıl farklı rapçilerle yeni şarkılara imza atan Demet Akalın ise isyan bayrağını çekti.
Akalın, Spotify for Artists kartında görünen 14,3 milyon dinleyici, 14,4 milyon saat ve 299 milyon dinlenme rakamlarına rağmen Türkiye listelerinde adının geçmemesine sinirlendi.
Spotify, her yıl olduğu gibi 2025’in sonunda da “Yılın Özeti / Wrapped” kartlarını yayınladı.
Tam da bu noktada sahneye Demet Akalın çıkıyor. Pop müziğin tartışmasız en istikrarlı isimlerinden olan Akalın, kendi Spotify for Artists kartını görünce hem gururlandı hem de biraz sinirlendi.
