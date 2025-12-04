onedio
Bu Sene 299 Milyon Dinlenmeye Ulaşan Demet Akalın Spotify Wrapped Sonuçlarına İsyan Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2025 - 08:48

Spotify Wrapped 2025 açıklandı, ortalık yine karmakarışık…Wrapped listelerine baktığımızda son yıllarda olduğu gibi rap ve trap dalgasının zirveyi ele geçirdiğini gördük.  Bu yıl farklı rapçilerle yeni şarkılara imza atan Demet Akalın ise isyan bayrağını çekti.

Akalın, Spotify for Artists kartında görünen 14,3 milyon dinleyici, 14,4 milyon saat ve 299 milyon dinlenme rakamlarına rağmen Türkiye listelerinde adının geçmemesine sinirlendi.

Spotify, her yıl olduğu gibi 2025’in sonunda da “Yılın Özeti / Wrapped” kartlarını yayınladı.

Hem kullanıcılar hem de sanatçılar için bu özetler artık neredeyse yıl sonu karne niteliğinde.

Resmî listelere göre, 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar arasında rap ve trap ağırlığı iyice belirginleşti. Öne çıkan ilk isimler ise BLOK3 (yılın en çok dinlenen sanatçısı), Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, UZI ve Sezen Aksu oldu. 

Listede ayrıca Gülşen, Yalın, Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, Ezhel, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler de yer alıyor.

Tam da bu noktada sahneye Demet Akalın çıkıyor. Pop müziğin tartışmasız en istikrarlı isimlerinden olan Akalın, kendi Spotify for Artists kartını görünce hem gururlandı hem de biraz sinirlendi.

Kartta 2025 boyunca 14,3 milyon dinleyiciye ulaştığı, toplam 14,4 milyon saat boyunca dinlendiği ve 299 milyon stream’e imza attığı ortaya çıktı. Üstelik şarkıları 180 ülkede dinlenen ismin buna rağmen Türkiye’de açıklanan “en çok dinlenen sanatçılar” listesinde adının geçmemesi, Akalın’ı sosyal medyada isyan ettirdi ve “299 milyonla listeye sokmayan @SpotifyTurkiye bir kere de hakkımı teslim edin!” diyerek sitem etti!

