onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Boşanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devreye Girdiği Ortaya Çıktı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Boşanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devreye Girdiği Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2025 - 16:13

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip iki kez boşandığı ilişkilerinin perde arkasına dair yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi. Akçıl, ilk boşanma sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın iki kere evlenip iki kere boşandığı çalkantılı evlikleri magazin manşetlerinde büyük ses getirmişti.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın iki kere evlenip iki kere boşandığı çalkantılı evlikleri magazin manşetlerinde büyük ses getirmişti.

İkili, büyük aşklarını ilk kez 24 Aralık 2018’de Amsterdam’daki Türk Konsolosluğu’nda kıyılan sade bir nikâhla resmileştirmiş ancak bu evlilik sadece 9 ay sürerek 2019 Eylül’ünde boşanmayla sonuçlanmıştı.

Ayrılığa çok uzun süre dayanamayan çift, yaklaşık 20 gün sonra yeniden barışmış ve ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Bu kez daha göz önünde ve görkemli bir organizasyonla, 22 Şubat 2021’de İstanbul’da tekrar nikâh masasına oturdular. Herkes “bu sefer kesin oldu” derken, ikinci evlilik de yaklaşık 15 ay sonra, 2022’de bir kez daha boşanmayla bitti.

Sinan Akçıl, Akşam TV’den Yasemin İlan’la yaptığı son röportajda, Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında yaşananları ilk kez bu kadar net anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın