Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Boşanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devreye Girdiği Ortaya Çıktı

İkili, büyük aşklarını ilk kez 24 Aralık 2018’de Amsterdam’daki Türk Konsolosluğu’nda kıyılan sade bir nikâhla resmileştirmiş ancak bu evlilik sadece 9 ay sürerek 2019 Eylül’ünde boşanmayla sonuçlanmıştı.

Ayrılığa çok uzun süre dayanamayan çift, yaklaşık 20 gün sonra yeniden barışmış ve ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Bu kez daha göz önünde ve görkemli bir organizasyonla, 22 Şubat 2021’de İstanbul’da tekrar nikâh masasına oturdular. Herkes “bu sefer kesin oldu” derken, ikinci evlilik de yaklaşık 15 ay sonra, 2022’de bir kez daha boşanmayla bitti.