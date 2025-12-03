Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Boşanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devreye Girdiği Ortaya Çıktı
Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip iki kez boşandığı ilişkilerinin perde arkasına dair yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi. Akçıl, ilk boşanma sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın iki kere evlenip iki kere boşandığı çalkantılı evlikleri magazin manşetlerinde büyük ses getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinan Akçıl, Akşam TV’den Yasemin İlan’la yaptığı son röportajda, Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında yaşananları ilk kez bu kadar net anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın