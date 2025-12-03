onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesi Engel Olmuştu: Danla Bilic'ten Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu ile Çıkan Aşk İddialarına Yanıt!

Annesi Engel Olmuştu: Danla Bilic'ten Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu ile Çıkan Aşk İddialarına Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2025 - 15:24

Bir süredir sosyal medyanın gündeminde, fenomen Danla Bilic ile Beşiktaş’ın genç stoperi Emirhan Topçu arasında bir aşk olduğu konuşuluyordu. Batum kaçamağı iddiaları, havaalanı görüntüleri derken iş, “annenin istemediği ilişki” goygoyuna kadar vardı. Son olarak, Danla Bilic tekrarlayan aşk iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin kulislerine göre fitili ateşleyen detay, Danla Bilic ile Emirhan Topçu’nun Batum’da hafta sonu tatili yaptığı iddiası olmuştu.

Magazin kulislerine göre fitili ateşleyen detay, Danla Bilic ile Emirhan Topçu’nun Batum’da hafta sonu tatili yaptığı iddiası olmuştu.

Sosyal medyada aynı otelden, benzer mekânlardan atıldığı öne sürülen görüntüler yeni aşk iddiasını gündeme getirmişti.

Ardından ikilinin havaalanında birlikte görüldüğü iddia edilmiş, “Danla Bilic – Emirhan Topçu aşkı” başlığı birkaç gün boyunca magazin sayfalarından inmemişti. Gözler doğal olarak önce Danla Bilic’e çevrilmiş, fenomen, hakkında çıkan haberler büyüyünce sosyal medyadan “Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin ve beni yavaşça trendlerden düşürün.” ifadeleriyle yanıt vermişti. 

İlişki söylentileri devam ederken, bir sosyal medya kullanıcısı Emirhan Topçu’nun annesi Pınar Topçuya direkt mesaj yoluyla “Oğlunuz Danla Bilic’le aşk mı yaşıyor?” diye sormuş Pınar Topçu’nun verdiği yanıt ise 'komik' olmuştu.

Bu mesajın ekran görüntüsü hızla yayılınca, sosyal medyada “Danla Bilic’e anne engeli”, “istenmeyen gelin” tarzı başlıklar havada uçuşmaya başlamıştı.

Son olarak Emirhan Topçu ile yeniden aşk iddialarına karışan Danla Bilic sosyal medyadan verdiği yanıtla gündeme geldi.

Son olarak Emirhan Topçu ile yeniden aşk iddialarına karışan Danla Bilic sosyal medyadan verdiği yanıtla gündeme geldi.

3 Aralık sabahına magazin yine “Danla Bilic – Emirhan Topçu aşkı” iddiasıyla uyandı. Aylar önce yalanlanan söylentiler, bu kez “gizli buluşma” detayıyla yeniden manşetlere taşındı.

Danla Bilic, hakkında art arda çıkan aşk haberlerinin ardından bu kez Instagram hikâyesinden uzun bir metin paylaştı ve hem Emirhan Topçu iddiasını hem de adının başka isimlerle anılmasını açıkça yalanladı. 

“Günaydın, hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği, davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok, kiki var.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın