Annesi Engel Olmuştu: Danla Bilic'ten Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu ile Çıkan Aşk İddialarına Yanıt!

Sosyal medyada aynı otelden, benzer mekânlardan atıldığı öne sürülen görüntüler yeni aşk iddiasını gündeme getirmişti.

Ardından ikilinin havaalanında birlikte görüldüğü iddia edilmiş, “Danla Bilic – Emirhan Topçu aşkı” başlığı birkaç gün boyunca magazin sayfalarından inmemişti. Gözler doğal olarak önce Danla Bilic’e çevrilmiş, fenomen, hakkında çıkan haberler büyüyünce sosyal medyadan “Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin ve beni yavaşça trendlerden düşürün.” ifadeleriyle yanıt vermişti.

İlişki söylentileri devam ederken, bir sosyal medya kullanıcısı Emirhan Topçu’nun annesi Pınar Topçuya direkt mesaj yoluyla “Oğlunuz Danla Bilic’le aşk mı yaşıyor?” diye sormuş Pınar Topçu’nun verdiği yanıt ise 'komik' olmuştu.

Bu mesajın ekran görüntüsü hızla yayılınca, sosyal medyada “Danla Bilic’e anne engeli”, “istenmeyen gelin” tarzı başlıklar havada uçuşmaya başlamıştı.