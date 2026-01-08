onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Daha Önce Neden Hiç Güneşlenen Bir Japon Görmediğinizi Açıklıyoruz!

Daha Önce Neden Hiç Güneşlenen Bir Japon Görmediğinizi Açıklıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 14:47

Ülkemizdeki tatil beldelerini bir düşünün. Antalya'da genellikle Rus ve İngiliz turistleri, İzmir, İstanbul ve Kapadokya'da ise Japon turistleri görürsünüz. Bunun bir nedeni, Japonların kültüre ve tarihe daha çok önem vermesi. Bir diğer nedeni de deniz, kum, güneş üçlüsünün onlara pek de cazip gelmemesi. 

Eminiz bugüne kadar güneşlenen bir Japon görmemişsinizdir! 

Peki Japonlar neden güneşe çıkmaz, neden güneşlenmez?

Kaynak

Kaynak: https://best-omakase-travel-journey.c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneşten kaçar gibi gezen bir grup turist varsa, onların Japon olduğunu anlamak çok kolay!

Güneşten kaçar gibi gezen bir grup turist varsa, onların Japon olduğunu anlamak çok kolay!

Japonlar, ülkemize gelen diğer turistlerden farklı olarak tarihi ve doğayı keşfetmeyi daha çok seviyor. Bu nedenle Antalya ve Muğla yerine Japonları İzmir Efes'de, İstanbul'da veya Nevşehir'de görebilirsiniz. Japonları tanımak için giydikleri kıyafetlere bakmanız yeterli. Japonlar, hava çok sıcak olmasa bile kendilerini güneşten korur. Üstelik sadece güneş kremi sürerek değil, kendilerini fiziksel olarak da güneşten korurlar.

Bunun ilk sebebi, Japonya'da uzun zamandır 'açık ten güzeldir' değerinin hakim olması. Yani Japonlar tenlerinin beyaz kalmasını tercih ediyor. Bu, onlar için büyük bir güzellik standardı. Bu nedenle, özellikle kadınlar bronzlaşmaktan kaçınma alışkanlığına sahip.

Son zamanlarda UV korumasının sadece güzellik açısından değil, sağlık açısından da önemli olduğu birçok araştırma ile kanıtladı. Ultraviyole ışınları sadece cilt yaşlanmasını hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda cilt kanseri riskini de artırıyor. Japonlar hem güzelliklerini hem de sağlıklarını korumak için güneşten olabildiğince korunmayı tercih ediyorlar. Sadece kadınlar değil, erkekler de kendilerini güneşten fiziksel olarak koruyor.

Japonların güneşten korunmak için özel bir şemsiyesi bile var: Parasol

Japonların güneşten korunmak için özel bir şemsiyesi bile var: Parasol

Japonların ellerinde taşıdığı bu şemsiyeler, bizlerin yağmurdan korunmak için taşıdığı şemsiyelerden farklı. Parasol adı verilen bu güneş şemsiyeleri, doğrudan güneş ışığından korunmak için kullanılan bir şemsiye türü. Sıradan şemsiyelerden farklı olarak, cildi güneş ışığından korumak amacıyla ultraviyole ışınlarını engelleyen özel bir malzemeden üretiliyor.

Ayrıca, şemsiyenin altındaki alan gölgeli olduğu için hissedilen sıcaklık düşüyor ve yaz ortasında bile serinlik hissediyorsunuz. Son zamanlarda, yüksek ısı yalıtım etkisine sahip birçok şemsiye de satılıyor ve bunlar da sıcak çarpmasına karşı bir önlem olarak dikkat çekiyor.

Bugüne kadar güneş şemsiyesi 'kadın eşyası' olarak görülüyordu. Özellikle orta yaşlı ve yaşlı kadınlar daha çok kullanıyordu. Ancak son yıllarda, sıcak çarpmasına karşı önlem alınması ve sağlık bilincinin artması nedeniyle, şemsiye kullanan erkeklerin sayısı da artış gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın