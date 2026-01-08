Daha Önce Neden Hiç Güneşlenen Bir Japon Görmediğinizi Açıklıyoruz!
Ülkemizdeki tatil beldelerini bir düşünün. Antalya'da genellikle Rus ve İngiliz turistleri, İzmir, İstanbul ve Kapadokya'da ise Japon turistleri görürsünüz. Bunun bir nedeni, Japonların kültüre ve tarihe daha çok önem vermesi. Bir diğer nedeni de deniz, kum, güneş üçlüsünün onlara pek de cazip gelmemesi.
Eminiz bugüne kadar güneşlenen bir Japon görmemişsinizdir!
Peki Japonlar neden güneşe çıkmaz, neden güneşlenmez?
Güneşten kaçar gibi gezen bir grup turist varsa, onların Japon olduğunu anlamak çok kolay!
Japonların güneşten korunmak için özel bir şemsiyesi bile var: Parasol
