Daha Önce Neden Hiç Güneşlenen Bir Japon Görmediğinizi Açıklıyoruz!

Japonlar, ülkemize gelen diğer turistlerden farklı olarak tarihi ve doğayı keşfetmeyi daha çok seviyor. Bu nedenle Antalya ve Muğla yerine Japonları İzmir Efes'de, İstanbul'da veya Nevşehir'de görebilirsiniz. Japonları tanımak için giydikleri kıyafetlere bakmanız yeterli. Japonlar, hava çok sıcak olmasa bile kendilerini güneşten korur. Üstelik sadece güneş kremi sürerek değil, kendilerini fiziksel olarak da güneşten korurlar.

Bunun ilk sebebi, Japonya'da uzun zamandır 'açık ten güzeldir' değerinin hakim olması. Yani Japonlar tenlerinin beyaz kalmasını tercih ediyor. Bu, onlar için büyük bir güzellik standardı. Bu nedenle, özellikle kadınlar bronzlaşmaktan kaçınma alışkanlığına sahip.

Son zamanlarda UV korumasının sadece güzellik açısından değil, sağlık açısından da önemli olduğu birçok araştırma ile kanıtladı. Ultraviyole ışınları sadece cilt yaşlanmasını hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda cilt kanseri riskini de artırıyor. Japonlar hem güzelliklerini hem de sağlıklarını korumak için güneşten olabildiğince korunmayı tercih ediyorlar. Sadece kadınlar değil, erkekler de kendilerini güneşten fiziksel olarak koruyor.