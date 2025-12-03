onedio
Influencer Ala Tokel'in Doğum Günü Pastası Yaratıcılıkta Çığır Açtı!

Influencer Ala Tokel'in Doğum Günü Pastası Yaratıcılıkta Çığır Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2025 - 14:34

Sosyal medyanın en gösterişli kutlamalarından sorumlu ismi Ala Tokel, doğum gününde yine çığır açan bir pastayla karşımıza çıktı. Influencer’ın doğum günü için hazırlanan pasta, sosyal medyada gündem oldu.

Özel hayatıyla gündeme gelen Ala Tokel, son olarak milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile anılmıştı.

Özel hayatıyla gündeme gelen Ala Tokel, son olarak milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile anılmıştı.

“Umarım evlenirim dediğim günün ertesi günü mesajla terk edildim. ‘Senin magazinin benim işimin önüne geçiyor’ diye mesaj attı. Mesaja cevap vermedim, ertesi gün arayıp telefonda da ayrıldı.” sözleriyle ayrılığı doğrulayan Ala Tokel zaman zaman sosyal medyadaki çıkışlarıyla gündeme geliyor.

Danla Bilic'le arkadaşlığı ve ararlarının bozulmasıyla çok konuşulan Ala Tokel geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı.

Doğum günü pastası denince aklımıza genelde iki katlı kremalı klasikler geliyor ama Ala Tokel bu algıyı tamamen sildi.

Doğum günü pastası denince aklımıza genelde iki katlı kremalı klasikler geliyor ama Ala Tokel bu algıyı tamamen sildi.

Arkada ışıl ışıl bir şato, üzerinde “Ala Beauty Club” tabelası; ön tarafta ise vitrinleriyle Hermès ve Tiffany & Co.mağazaları, aralarından geçen ışıklı yürüyüş yolu, sıra sıra sokak lambaları… Ve tabii ki pastanın üzerinde güneş gözlüklü, takım elbiseli, topuklu ayakkabılı mini Ala figürü.

Gerçekten "Gördüğümüz bütün pastaları unutturacak" o doğum günü pastası görenleri bir hayli şaşırttı.

Gerçekten "Gördüğümüz bütün pastaları unutturacak" o doğum günü pastası görenleri bir hayli şaşırttı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
